Los ambulantes critican el “racismo” del Ayuntamiento por rechazar el montaje del Mercado de la Primavera en el Bulevar

La Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes (Comacor) ha criticado a través de un comunicado de prensa la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de trasladar el Mercado de la Artesanía, realizado por esta organización, a enclaves como el Vial Norte o el Paseo de la Victoria. Esta cita se celebró el pasado año en el Bulevar de Gran Capitán, levantando las críticas de los comerciantes del centro de la ciudad y de la Federación de Comercio. En aquel momento, el alcalde de Córdoba -José María Bellido- tachó de “error” esta decisión y aseguro que para próximos años se buscarían otras alternativas. Y así ha sido.

En el escrito, Comacor afea que no esté incluida en el Consejo Asesor de Comercio del Ayuntamiento, a quien critica su “racismo institucional que, no por esperado, es menos vomitivo”. Además, ha acusado al gobierno local y a la Federación de Comercio de Córdoba de agredir a los vendedores ambulantes “con inquina y alevosía, proclamando derechos de pernada sobre un centro de la ciudad que algunos parecen haber comprado ante notario o tal vez inmatriculado a nuestras espaldas”.

Sobre la instalación del Mercado de la Primavera, Comacor ha comunicado que solicitó la autorización a Vía Pública en el mes de enero. “Tras varios requerimientos de documentación, dos días antes de comenzar el montaje, el Viernes de Dolores, recibimos una denegación que ahora mismo está en los tribunales. En ningún momento durante ese amplio plazo se nos advirtió de la necesidad de cambiar de ubicación, hasta que ya fue demasiado tarde y las consecuencias eran fatales. Esta suspensión motivó penalizaciones económicas a los vendedores en los adelantos realizados a sus proveedores técnicos de elementos como carpas o stands”, argumenta la asociación.

Ante ello, Comacor ha asegurado que el Ayuntamiento prefiere “beneficiar a la red de franquicias y multinacionales que puebla nuestras calles antes de hacer posible que los cordobeses y cordobesas compren a comerciantes de cercanía que crean empleo, ahorran dinero a la ciudadanía y revierten íntegramente sus beneficios en las tiendas de su barrio. Es inaudito y resulta increíble que la amplia y mayoritaria aceptación y apoyo que la ciudadanía evidencia ante la venta ambulante y callejera en Córdoba, sea amputada a cuchillo por intereses de una élite especializada en sacar tajada de sus trucos de manos y presiones al poder”.

La organización recuerda que da voz a “más de 600 familias que en Córdoba se dedican a la venta ambulante y callejera” que seguirán “luchando por mercados estacionales que sean foco de atracción económica y turística en nuestro centro, como sucede en las plazas de la mayoría de los países de nuestro entorno, donde se miman estas iniciativas con orgullo y sin los complejos que exhibe” el alcalde de Córdoba.

Asimismo, Comacor ha afirmado que estos últimos cuatro años han sido “los más devastadores” en gestión en la Delegación de Comercio para los vendedores ambulantes. La organización ha convocado a sus asociados y a todo el sector de la venta ambulante y callejera a una asamblea extraordinaria que se celebrará este miércoles en la que el colectivo tomará las decisiones oportunas“ para hacer ver al pueblo cordobés en manos de quien está y el genocidio laboral que está ejerciendo”.

