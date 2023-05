Cuando las siglas políticas se dejan a un lado en plena campaña electoral

Eva Contador es concejala del PP en el actual gobierno municipal del Ayuntamiento de Córdoba. En la bancada de enfrente, en su labor de oposición se ha encontrado estos años a Alba Doblas, de Izquierda Unida (IU). Ambas han protagonizado debates en el Pleno con fuertes enfrentamientos de ideas en temas relacionados con los servicios sociales y también sobre políticas de igualdad y mujer. Ahora, en plena campaña electoral, mientras lo que está al alza es precisamente el enfrentamiento entre partidos, estas dos concejalas han dejado a un lado las siglas políticas para hacer público que las diferencias políticas caben en la amistad.

“Hace tiempo en un debate del aborto te puse en duda. Nunca me disculpé y como la ofensa fue pública creo que debo hacerlo así ahora”. Es el mensaje lanzado en redes sociales por Alba Doblas (IU), dirigido a su “querida Eva Contador” (PP), para retractarse de un enfrentamiento en el Pleno a cuenta de una moción sobre el aborto sobre el que, con el tiempo y el contacto entre ambas concejalas, ha visto oportuno presentar sus disculpas.

“Me llevo una amiga del 'bando contrario' y no quiero que me queden deudas con ella”, agrega la concejala de IU, que también es responsable del Área Feminista de Partido Comunista de Andalucía (PCA) y delegada de Igualdad en la Diputación de Córdoba. “No lo quería dejar pendiente”, cuenta Doblas, que ya no forma parte de la candidatura de su formación para las elecciones de 28M y no repetirá por tanto acta de concejala.

Por su parte, Eva Contador recuerda que en aquel primer Pleno donde se debatía una moción sobre el aborto, ella defendió con una “experiencia personal” -tiene dos hijos con discapacidad-, que “muchas veces las madres sentimos una presión cuando queremos seguir adelante con nuestros embarazos”. “En ese momento ella (Alba Dobas) desconocía mi lado personal y lo puso en duda. Y ahora le agradezco inmensamente en lo humano este gesto”, cuenta a este periódico.

“Tenemos una cara política pero, sobre todo, somos personas. Muchas veces tardamos en conocer a la persona que hay detrás del político. Alba y yo hemos tardado en conocernos, pero la verdad es que hemos creado una buena amistad, resume.

Doblas, en uno de los encuentros que ambas han tenido estos días, le trasladó a Contador que quería hacer públicas ahora sus disculpas. Y así lo hizo. Aunque sea en plena campaña electoral.