Arranca una campaña marcada por el calor y la pugna entre bloques de derecha e izquierda

A medianoche de este jueves y enfilando ya la jornada del viernes 7 de julio, la campaña electoral de las elecciones generales del 23J en Córdoba ha dado su particular chupinazo. Los principales partidos que miden sus fuerzas en la provincia de Córdoba -PP, PSOE, Sumar y Vox- han iniciado así una campaña que estará marcada por el calor veraniego -con episodios extremos que se esperan para la próxima semana- y donde se pone el foco en la pugna entre los bloques de la derecha y la izquierda.

Como antesala, el CIS preelectoral daba esta misma semana como ganador de estos comicios en la provincia de Córdoba al Partido Popular (PP), pero dejaba varios escaños en el aire entre las cuatro principales formaciones políticas. El 23J se eligen seis escaños para el Congreso de los Diputados por la provincia de Córdoba. Y el reparto de diputados que otorgaba el CIS señala que el PP obtendría entre 2-3 escaños, el PSOE entre 1-2, Sumar tendría 1 escaño y Vox estaría entre 0-1 escaño.

Para asegurar sus resultados en las urnas, los partidos han arrancado esta campaña en la que las agendas de actos mirarán el termómetro y se luchará contra la desmovilización que el calor y las vacaciones puedan provocar en el electorado. El PP quiere revalidar con una victoria en Córdoba los triunfos que cosechó en las elecciones municipales de mayo y en las autonómicas de hace un año, mientras que el PSOE apuesta por apuntalar con sus escaños en Córdoba unos buenos resultados para el presidente Pedro Sánchez.

La pelea entre bloques se juega también entre la coalición de izquierda Sumar y Vox, porque de ellos dependerán los dos grandes partidos para lograr el futuro Gobierno de España, según señalan todas las encuestas.

En la provincia de Córdoba, está por ver cómo cambian (o no) los diputados que actualmente se reparten entre 2 del PP, 2 del PSOE, 1 de Unidas Podemos y 1 de Vox. Serán las urnas las que despejen la duda el 23 de julio. Y para llegar a la cita electoral del 23J, los partidos han iniciado ya su particular petición del voto.

PSOE

La formación más madrugadora fue el PSOE, que en la sede de los socialistas en la capital en la avenida del Aeropuerto celebró un acto con el cabeza de lista por la provincia al Congreso, Luis Planas, junto a la candidata al Congreso y secretaria general en la provincia, Rafi Crespín, y la cabeza de lista al Senado, María de los Ángeles Luna, con el resto de los integrantes de la candidatura y los cuadros del partido.

Luis Planas ha calificado la cita en las urnas como unas “elecciones fundamentales para el futuro de España. Se trata de avanzar o retroceder, de continuar por la senda de los últimos cinco años desde el punto de vista de libertades, las conquistas sociales, la economía y el peso en Europa y el mundo que hemos adquirido”.

El también ministro en funciones de Agricultura ha apostado por “una España progresista, abierta, europea y europeísta. Y en ello vamos a centrar nuestro mensaje”.

Un mensaje en el que ha apuntado a las derechas y ha abogado por “cerrar el camino a la intolerancia y el odio. Hemos conseguido en más de cuarenta años una convivencia pacífica y de progreso, que elimina los extremismos que encontramos hoy en las alianzas entre PP y Vox”. Y, en ese sentido, ha advertido de que el voto a las derechas “sería un paso atrás que no nos podemos permitir, por nosotros mismos y las generaciones venideras. No más censura en España, eso pertenece al pasado”. “Quedan dos semanas para cerrar el camino al odio y a la intolerancia”, ha dicho.

Partido Popular

Por su parte, el PP decidió hacer su acto central de inicio de campaña en la provincia de Córdoba en Lucena. Hasta allí se fueron el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, el presidente del PP cordobés, Adolfo Molina, la candidata número uno al Congreso, Isabel Prieto y el candidato número uno al Senado, Fernando Priego, entre otros cargos.

Repullo ha apostado por “un Gobierno de la nación que haga crecer a España como Juanma Moreno ha hecho crecer a Andalucía”. Y ha añadido que “ahora tenemos que dar un paso más, conseguir un cambio en el Gobierno de España que lleve a Alberto Núñez Feijóo a ser el presidente de todos los españoles, para así consolidar la transformación de Andalucía”. Ha concluido pidiendo el apoyo a Alberto Núñez Feijóo “porque ya ha demostrado su compromiso con Andalucía y porque tiene el mejor proyecto para lograr el cambio que España necesita”.

Mientras, Adolfo Molina ha puesto de manifiesto la fortaleza del PP de Córdoba en los retos electorales del último año. “En las elecciones autonómicas de 2022 conseguimos el respaldo mayoritario de los cordobeses que nos dieron hasta 7 representantes en el Parlamento de Andalucía y ayudamos en gran medida a la rotunda victoria del presidente Juanma Moreno, y el pasado 28M ganamos las elecciones en 33 municipios de la provincia, hoy contamos con 31 alcaldías y con el gobierno de la Diputación provincial. El 70% de los cordobeses tiene un alcalde del PP que se deja la piel por mejorar su calidad de vida y por buscar oportunidades”. Por ello, ha pedido un “esfuerzo extra” a los lucentinos y cordobeses para conseguir llevar el cambio andaluz que inició Juanma Moreno al Gobierno de España con Alberto Núñez Feijóo.

Sumar

La coalición de izquierda Sumar eligió el entorno de la Torre de la Calahorra para celebrar el arranque de la campaña, en un acto con el candidato número uno al Congreso de los Diputados por Córdoba, Enrique Santiago, y la coordinadora de la campaña, Rocío Cruz, entre otros cargos.

Enrique Santiago ha destacado que “Sumar habla claro de los problemas de la gente trabajadora y tenemos un programa paraponer fin a esos problemas en Córdoba y en todo el país. Conocemos los problemas de los cordobeses y las cordobesas y sabemos cómo solucionarlos: reindustrializar para crear empleo y que la gente joven no tenga que emigrar, para acabar con la precariedad y con el paro, para no vivir solo del turismo que, además debe ser sostenible, para dejar de exportar barato la materia prima que otros transforman y venden a precio de oro. Seguir mejorando los derechos laborales y trabajar para vivir, no vivir para trabajar, para tener tiempo para cuidarnos y cuidar a quienes nos rodean. También para mantener todos los derechos que ya reconocen las leyes feministas que hemos aprobado y ampliarlos, para acabar con las violencias machistas y la brecha salarial”.

El candidato de Sumar en Córdoba ha apuntado a la necesidad de “cambiar la forma de consumir para no contaminar ni despilfarrar recursos escasos e imprescindibles como el agua, para frenar el cambio climático, para que nuestro campo tenga garantizado el futuro, e ignorar al negacionismo suicida e irresponsable” que va en contra de la ciencia.

“Sumar es por ti, es por todos y todas, es por Córdoba. Somos la fuerza que asegira progreso para España y un gobierno que garantice una vida digna, que cuide a todas las familias. Durante los cuatro años más difíciles que hemos pasado, hemos demostrado que se puede confiar en nuestro trabajo, no dejamos a nadie atrás”. Y ha criticado a “la derecha que siembra odio, mentiras e intolerancia”. “Sumar defendemos un pais unido y diverso, tolerante, solidario y democrático. Una España con futuro”.

Vox

Finalmente, los últimos en arrancar la campaña fueron los miembros de Vox, que lo hicieron ya casi en la medianoche, en la avenida Gran Capitán, con el candidato número uno al Congreso, José Ramírez del Río, y la candidata número uno al Senado, Rocío Puebla, además de otros miembros de la candidatura en la tradicional pegada de carteles.

Ramírez del Río ha destacado que Vox comienza esta campaña “con mucha emoción y responsabilidad porque este 23 de julio, los españoles nos jugamos mucho, nos jugamos poder desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, además de desalojar todas sus políticas socialistas que han mermado las libertades de todos los españoles”. “Desde Vox proponemos una alternativa que le dé voz a todo el pueblo español” ha recalcado.

Para su partido, “Vox viene a desalojar al ‘sanchismo’ y a ese socialismo que ha arrancado todas las bases de las libertades, ha privado de prosperidad a las familias españolas, y también ha soltado y ha rebajado penas a violadores y agresores sexuales negando a las mujeres esta seguridad”. Por todo ello, ha animado a votar el 23 de julio a su partido “para que las necesidades de todos los españoles sean el centro de todas las políticas. Nuestra prioridad es echar a Sánchez del Gobierno, y también eliminar todas sus políticas, de nada sirve lo primero si no se da lo segundo. Así comenzaremos a construir con Vox una alternativa que construya un futuro próspero para España con Santiago Abascal como presidente”.