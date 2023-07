El CIS preelectoral otorga la victoria al PP en Córdoba con varios escaños en el aire

A menos de dos días de que comience la campaña electoral de las elecciones municipales del 23 de julio, el barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da como ganador de estos comicios en la provincia de Córdoba al Partido Popular (PP), con varios escaños en el aire entre las cuatro principales formaciones políticas.

El 23J se eligen seis escaños para el Congreso de los Diputados por la provincia de Córdoba. Así, el reparto de diputados que otorga el CIS señala que el PP obtendría entre 2-3 escaños, el PSOE entre 1-2, Sumar tendría 1 escaño y Vox estaría entre 0-1 escaño.

Actualmente, el reparto de diputados por la circunscripción de Córdoba es de 2 diputados del PP, 2 del PSOE, 1 de Unidas Podemos y 1 de Vox.

A nivel nacional, el CIS vuelve a dar al Partido Popular como ganador de las elecciones generales, colocándose como primera fuerza con el 31,4% de los votos, ligeramente por encima del PSOE, que se mantiene en el 31,2%. Pese a todo, la izquierda mantendría opciones de gobernar gracias entre otros motivos a la pujanza de Sumar, que se dispara. El barómetro ofrece otra vez horquillas de escaños y otorga al PP un rango de entre 122 y 140 diputados y al PSOE, entre 115 y 135.

La pelea está también entre el segundo y el tercero puesto. El resultado de Sumar otorga posibilidades a la izquierda de pactar con mayoría absoluta en el escenario más optimista, sin necesidad de acuerdos con otras fuerzas nacionalistas e independentistas, como en la anterior investidura. Con un 16,4% de los votos, la coalición que Yolanda Díaz se coloca por encima de la barrera del 15% con la que el sistema electoral empieza a penalizar y podría rentabilizar ese resultado con entre 43 y 50 escaños, según el CIS. Vox se mantiene en el 10,6%, en una horquilla que oscila entre 21 y 29 escaños.

