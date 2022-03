Iris Apfel tiene 100 años, alegría, sentido del humor y una trayectoria personalísima en el vestir. Por eso, la decoradora y estilista neoyorquina que fue niña durante la Gran Depresión y decoró la Casa Blanca para nueve presidentes, firma la vitamínica colección cápsula que H&M pone a la venta el próximo 31 de marzo.

Esta colaboración es un regalo y un homenaje a la centenaria Apfel, a quien le sorprende ser una “estrella geriátrica” por lo mismo que ha estado haciendo toda la vida: expresarse a través de un estilismo ecléctico y llamativo, rematado por complementos de talla XL, desde sus enormes gafas hasta collares étnicos y pulseras. Y como en toda fiesta de cumpleaños, los asistentes tenemos la ocasión de pasarlo en grande con Iris y las piezas de su irrepetible colección.

Iris nació en 1921 en la ciudad de los rascacielos. Estudió arte y moda en universidades de prestigio y su carrera es tan inspiradora como su estilo. Empresaria hecha a sí misma junto a su marido, siempre ha tenido éxito en sus diferentes trayectorias profesionales con su tan famoso “¿por qué ser aburrido?”. Su estética de ropa brillante, capas y capas de complementos divertidos y gafas gruesas, redondas y oversize representan a Apfel vistiéndose para sí misma y sólo para ella, sin importarle, además, los años que va cumpliendo. Esto ha inspirado a personas de todo el mundo a crear su propio estilo y sentirse mejor que bien.

“El estilo no se trata de gastar mucho dinero. Ni de qué o qué firma te pones, sino de cómo te sientes al usar algo. El estilo es autoexpresión y, sobre todo, actitud”, sostiene Iris.

Importante es el mensaje de Iris: “Primero tienes que saber quién eres y vestir de acuerdo con ello”.

La colección Iris Apfel x H&M incluye una variedad de ropa y accesorios diseñados para todas las edades y tamaños. Comparte, además, el objetivo de la casa de sostenibilidad y utilización de materiales reciclados.

Conviene estar muy atentos al lanzamiento de lris Apfel X H&M porque va a ser algo muy codiciado, con prendas y complementos que van a agotarse en minutos. Aguarda una colección divertida y rica en colores vibrantes, estampados vívidos y opciones de telas opulentas. El look es indulgente con una actitud de “más es más” y está coronado por joyas exageradas, tan propias del Iris style.

Visto lo visto, ya no sé si estudiarme las prendas, desde los trajes estampados de chaqueta y pantalón a la falda colorida de volantes, pasando por el bañador en tono calabaza; y desear estos broches y complementos en torno a las ranas, las calaveras y las vainas de guisante, o no encariñarme mucho, porque suelen volar de la tienda online y me dará coraje encontrar la palabra maldita: “agotado”.

Entre una cosa y otra, mientras pensaba en cómo será llegar a los 100, he estado viendo una entrevista con la genial Iris Apfel, una señora de sabia actitud.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación