Yo en 2015 era bastante partidario del dinero digital y en concreto del Bitcoin. Pensaba , y todavía pienso, que se había inventado el dinero del futuro y escribía enérgicamente en su defensa. Por otro lado, tenia algo de dinero ahorrado y pensé que si estaba tan convencido sobre el Bitcoin lo mismo debería comprarme unos cuantos y, cómo se dice en inglés, "poner mi bolsillo donde pongo mi boca". Por aquellos tiempos el Bitcoin no llegaba a 300€ y pensé en comprarme 5.

No lo hice. Mientras mi estómago me decía: "Compra! Compra!" Mi cerebro decía: "No! No! Esto es raro, vas a hacer el ridículo, Nadie lo está haciendo y eso será por algo. Tú no vas a ser más listo!

Ahí tenéis el rasgo fundamental, las oportunidades proponen cosas raras que nadie hace, por eso poca gente las toma. Con el tiempo y a medida que la gente se va subiendo al carro, van ganando "normalidad", incrementan su valor y van dejando de ser oportunidades.

Hubieseis invertido en una empresa que hace el armatoste de la foto de cabecera? Eso sí que era raro, sólo encendía y apagaba lucecitas y sus fabricantes ni siquiera eran capaces de tallar las letras de su marca alineadas. Pero decían que esa máquina redefiniría el futuro.

Eso será el futuro pero hoy el serrucho está mejor en mi casa.

¿Google? ¿Netflix? ¿Amazon? Fueron un piojo verde en su día y repudiadas una y otra vez, porque no eran empresas de su día sino del mañana. Hoy se habla de un internet del mañana, será descentralizado, empresas como google perderán su relevancia y serán sustituidas por las googles del mañana. ¿Alguien compra? Lo normal hoy sería apostar por google claro.

Las oportunidades proponen apuestas de futuro y no de presente.

He puesto ejemplos de tecnología porque es de lo que yo se más, pero hay oportunidades por todos sitios y todo el mundo sabe de algo.

Decía George Bernard Shaw que la razón esclaviza a la persona que no es lo suficientemente fuerte para dominarla. Las oportunidades se sienten más que razonan y las entiende antes tu estómago que tu cerebro, así que no está de más poner el oído y apostar por lo anormal.