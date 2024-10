Nunca tendrás una vivienda.

Ya que últimamente mucha gente se rasga las pulseritas con la bandera española cuando alguien se salta la constitución, vamos a empezar por la constitución.

Su artículo 47 dice:

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”

La gente se sabe la primera parte, la que dice lo del derecho a la vivienda, lo que no saben es que también dice que los poderes públicos, el gobierno, tiene que velar y promover activamente acciones para que esto sea posible. Es decir, que sea razonable, y realizable, poder comprarse un inmueble para poder vivir en él. Una vivienda. ¿Es razonable comprarse una vivienda hoy en día?

Comparemos con, por ejemplo, lo que costaba una vivienda en los años en la que la constitución fue escrita.

Entonces, una vivienda de nueva construcción de 2 dormitorios con salón, cocina y 1 ó 2 cuartos de baño, en un barrio normalito, se pagaba más o menos en unos 10/12 años con un tercio del sueldo de una persona de clase media. Un banco no te daba más. Algo razonable, que invitaba al ahorro para incluso comprarse una segunda porque una vida laboral daba para ello. Hoy en día, comprar una primera vivienda de esas características, cuesta unos 45/50 años del tercio del sueldo de una persona de clase media.

Si una persona empieza a trabajar a los 25 años y no gasta ni bromas lo mismo en unos 7-8 ahorra para dar la entrada, y hacerse una hipoteca a 40 años. Esto le llevaría a terminar de pagar el sitio donde duerme a los 75 años. En este momento podrá decir que su casa es suya y no del banco. Esto contando con la remota posibilidad de que dentro de 40 años sigan existiendo las pensiones para poder seguir pagando la hipoteca con la pensión durante 10 años que le queden, y que en esos 40 años no tenga enfermedad o traspiés económico importante que le haga dejar de pagar la hipoteca 3 cuotas, ya que en ese caso la vivienda y lo pagado hasta ese momento pasarían a ser propiedad de su verdadero dueño todos esos años, el banco.

Toda la vida trabajando para poder llegar a pagar tu propia vivienda. Esto no es un derecho, es una condena a esclavismo perpetuo.

¿Algún gobierno va a hacer algo?¿Alguien de la oposición va a pedir que se cumpla la constitución?¿Alguna ley anti especulación al menos? No. Estaríamos jodiendo a gente importante, ricos, boomers, rentistas, fondos de inversión que vienen a regar España ,y a algún que otro político, con millones.

En España, país del pelotazo, la vivienda es el bien de inversión por excelencia, y el principal actor ya no es un ahorrador, porque ya hemos visto que con los precios actuales son inviables, esto ya es cosa de mayores, juegan sobre todo fondos y grandes empresas, lo que ha producido que el precio se haya disparado mucho más allá de lo razonablemente posible para una persona “normal”.

Hay que parar esto. Los derechos, como el de la vivienda, nunca se han dado, se han conquistado. Siempre ha sido así, y siempre lo será.