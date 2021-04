Cuando se trata de hacer cambios para lograr unos ciertos objetivos, lo primero que se suele definir es una estrategia , una hoja de ruta, un plan maestro que nos eleve a las cumbres del éxito y nos haga lograr nuestros objetivos.

Una vez definida, tiene que ejecutarse y aquí es donde empiezan los problemas.

Las personas y organizaciones no viajamos en coche sino en barco. Esto quiere decir que cuando decidimos ir en una dirección no es tan fácil como girar el volante y avanzar. Tenemos que actuar en equipo, mover velas, remar juntas y trabajar duro para aprovechar el viento que haya en ese momento, confiando en que más pronto que tarde avanzaremos en la dirección deseada.

Y aquí es donde entra Peter Drucker y su famosa frase "la cultura se come a la estrategia para desayunar". Si en ese barco no se ha trabajado con la tripulación la idea de la nueva estrategia para que la hagan suya, si no cuentan con el carácter o las aptitudes o las actitudes para cumplir con la nueva hoja de ruta, la ejecución de la estrategia va a fallar.

Córdoba lleva tiempo buscando un modelo de ciudad y un modelo económico que la haga más sostenible. Se está preparando un plan estratégico para la ciudad que nos dirá exactamente qué tenemos que hacer, pero a mi juicio ese no es el primer paso sino el segundo.

El primero debe ser un plan cultural, que transforme a la Córdoba acomodada, insensible, dormida, envidiosa, individualista, indolente, dócil y, como decía Julio Anguita, del "no digah pegoh", en otra capaz de inspirar, capaz de sacrificarse por el vecino, capaz de decir "por ahí no paso", capaz de ejecutar nuevas y audaces estrategias, y capaz de estar a la altura de lo que nunca debió dejar de ser.