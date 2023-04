La ciudad con más trenes de España tras Madrid

A estas alturas, muchos cordobeses siguen considerando normal eso de que cada cuarto de hora llegue un tren a su ciudad. O tener conexiones de al menos cada hora con Madrid. Córdoba, aunque nos parezca normal, es la segunda ciudad de España mejor conectada por ferrocarril. La llegada del AVE a Sevilla en 1992, a Málaga en 2006, a Granada hace tres cuartos de hora y la ampliación de servicios por todo el país ha convertido a la ciudad (matiz importante, la ciudad) como uno de los grandes puntos neurálgicos de la alta velocidad tras Madrid.

Este viernes llegó iryo, la primera compañía privada, que no una low cost propiamente dicha. La primera low cost será Avlo, propiedad de Renfe, y llegará en junio. El año que viene será Ouigo la que aterrice en la ciudad y se una a la primera de todas, la estatal AVE, que lo ha hecho en situación de monopolio.

Desde hace unos años, los precios de los AVE en o hacia Córdoba se han disparado. La llegada de la competencia llevó a Renfe a exprimir a sus clientes y a obtener de ellos el máximo rendimiento posible. Y ha sido entrar iryo y bajar los precios. Magia. A ver hasta cuándo dura.

En el primer tramo liberalizado, el de Madrid a Barcelona, los precios han bajado casi a la mitad de media y, también magia, los usuarios se han incrementado en un 50%. De manera proporcional ha caído también el número de personas que usa el puente aéreo, que no es que sea más caro pero sí que es mucho más contaminante.

Córdoba también tiene Aeropuerto, pero no vuelos comerciales. Y a este paso es probable que no lleguen muy pronto. Si con unas elecciones a la vuelta de la esquina aún no se ha anunciado la llegada de una aerolínea a la ciudad, obviamente dopada con dinero público (algo que ocurre en casi todos los destinos, por cierto), dudo que ya vaya a llegar.

Pero la estación de tren de Córdoba sí que evidencia por dónde tiene que ir el futuro de una ciudad en la que los pasajeros se bajan en el centro: el tren. Y no solo el de alta velocidad, sino aquel que vertebra a la provincia, con la progresiva apertura de nuevas líneas a los pueblos que acabaron desapareciendo. Solo esa es la alternativa más rápida y viable para sacar a miles de vehículos privados de nuestras carreteras. Y a dejar de contaminar de la manera más bestia de todas, por avión.