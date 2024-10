Tsunami Errejón

Una de las cosas que denotan una buena salud mental es hacer realmente lo que piensas. Vivir la vida conforme a lo que defiendes. No incurrir en contradicciones. No tener permanentemente que hacer una cosa y creer en otra. Estar obligado de alguna manera a vivir una vida que no es la tuya es horrible para la salud mental. O eso dicen los psiquiatras y psicólogos. Yo lo he constatado a lo largo de una vida profesional en la que no paro de oír historias de contradicción y comprobar la huella que dejan en las personas que las viven.

Por ejemplo, tú puedes defender con soltura y hasta convicción dialéctica el celibato y vivir una vida aparentemente abnegada y entregada a la religión y la enseñanza, pero si luego, en la sombra, vas a la caza de esos alumnos que tienes a tu alcance y los “derribas”, tienes un monstruo en la cabeza. La propia Iglesia ha reconocido recientemente más de 1.000 casos de pederastia tras años de negación. Hombres que encierran contradicciones erráticas que los convierten y son lo peor.

O si tienes una vida familiar aparentemente “bella y ordenada”, una relación de pareja estable y monógama y, además, pregonas de puertas afuera la fidelidad y los valores tradicionales familiares, convendrás conmigo en que hay cosas que no debieran ocupar tu tiempo “cuando nadie te ve”.

Como diría Alejandro Sanz, es entonces cuando “puedes ser o no ser”, pero si entonces decides ser un devorador de contenidos pornográficos, o un usuario o usuaria aventajado de aplicaciones de citas con las que practicar, con urgencia sexo con desconocidos, o eres simplemente de tirarle los tejos a lo que se menea y rematar la faena de vez en cuando, extramuros matrimoniales, no me vengas luego con el discurso de pareja monógama, feliz y enamorada. ¿Lo pillas?

Puede que tal vez sea cierta esa frase tan chusca de que “la jodienda no tiene enmienda”, porque si no ya me dirán como es posible todo esto y lo que le ocurre al pobre Errejón. De hombre “violeta”, forjado a sí mismo sobre un discurso permanente contra la violencia machista, a lanzador de lengua lasciva hasta en pleno ascensor. De proclamar “Todo el apoyo a las mujeres que sufren sistemáticamente violencia y acoso en las redes sociales”, a llevar tiempo siguiendo en redes a la denunciante Mouliaá, hasta darle caza y captura en el primer acto en el que se conocen en persona. De ser, sentirse y proclamarse para siempre enemigo de Rubiales, a sacarse la churra a la primera de cambio y tenérsela que envainar con un no es no, mucho más rotundo que “solo sí es sí”.

En fin, esto no ha hecho nada más que empezar y tengo serias sospechas de que habrá más, mucho más. Su huida rotunda no puede ocultar nada más que demasiada contradicción, ya imposible de contener. Errejón necesita psiquiatra y todos los que ocultaron saber que era violeta de día y negro depredador de noche, están llamados a una profunda reflexión.

Otro día hablamos de los que saben… y callan. Para mí, casi los peores.