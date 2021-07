"Yo era artista, ¿sabes? - Parte XXXVII (momentos vividos en la calle y los bares: "El progreso")

2004

-Quiero que sepas que soy médico en el hospital de Sevilla y recomiendo tu disco para la depresión.

-ohhh...¿sí? (colorada).

2005

-¡Anda que no! ¡menuda cansión!.

-Ehmmm... bueeeno... (colorada)

2006

(Yo, currando en un bar con una caja de cocacolas a pulso por entre las cabezas de los clientes que no me dejan pasar).

-Cucha, ya no saludas, desde luego cómo te ha cambiao er salí en la tele.

-Perdona, ¿te conozco? (gota de shinchan por el esfuerzo en la sien).

-¿Tú no salihte anoche en X programa? ¡PORQUE YO LO VÍ!.

-Sí, (tembleque de piernas por el esfuerzo y biceps de conan) pero ni te conozco, ni desde allí te juro que vi tu casa ni te vi en tu mesa camilla.

-ya, ya... ¡¡anda que no, os volvéis artistas en cuanto os sube la fama!!.

-(GRRRR)

2007

-¡¡¡¡CUCHAAAA!!!!A vé cuando sacah otra cansión, ¡que la de "la peluquera" la he ehcuchao sien veseh!.

-Ehm... bueno... hay un disco entero con muchas más... (GRRR).

2008

-¡¡¡CUCHAA!!! ¿¿¿TÚ EREH LA QUE CANTA LA DE LA COSINERA???

-¿Yo? le pasa a todo el mundo, me confunden por el pelo (tic en el labio de arriba y huída corriendo por si se da cuenta).

2009

-¡¡¡CUCHAAA!!! YO TENGO TO TUH DIHCO!! ¿CUÁNDO VAH A SACÁ OTRA CANSIÓN?

-ehmmm... bueno, yo tengo ya dos discos que hacen un total de 22 canciones, más o menos y...

-¡NO JODAH! Y ¿CÓMO LO BUHCO PA DEHCARGÁRMELO, JEJEJE?.

-Buenooo -señalando una pila kilométrica de discos que tengo en el bar pa vender, que pa eso lo he editao yo- es este...

-(sin prestar NINGUNA atención) ¿Te echah una foto cormigo entonseh pa que lo vean mih colegah der curro?.

2010

-CUCHAAA!! ME SUENA TU CARA!! TÚ ERAH UNA FAMOSILLA?

-Ehmm... bueno, ahora mismo soy la camarera...

-¿Pero tú que ehtáh aquí, porque te guhta er mamoneo? ¡porque tú te hisihte rica con "tu cansión"!.

-¿Yo? -bayeta en mano derecha y con dedos arrugaos como garbanzos, y fregona en mano izquierda desatrancando el wc del bar y el pelo rizao modo rosenda por la humedad del sudor de los clientes, currando sola en un bar de dos plantas- Sí, me va la marcha, prefiero estar aquí a en mi jacuzzi. (GRRR)

2013

-¡¡CUCHAAAA!! ¡¡¡YO TE SIGO DENDE SIEMPRE!!! ¿CUÁNDO VA A SACAR OTRA CANSIÓN COMO LA DER HERMANO DE LA COSINERA O VA A HASÉ UN CONSIERTO?.

-Ehmmm... bueno, yo toqué ayer aquí, hace una semana en "x", hace un mes en "z" y hace tres semanas en el bar de al lao de tu casa...

-(dándole igual lo que he dicho) ¡YO TE CONOHCO DEHDE HASE 30 O 40 AÑOS QUE YA CANTABAH EN TU OTRO GRUPO!

-Bueno... tengo 38, es un poco imposible, pero vamos que...

-(sordo total) ¡¡ANDA QUE NO NOH HEMOS PEGAO FIEHTAH TÚ Y YO!!

-Bueeeno, llevo toda la vida currando, la fiesta te la habrás pegao tú. Yo na más que te habré puesto la copa cuando tenías sed, porque te aseguro que cuando he terminao de currar los bares ya estaban cerrados y he bebido ni me he drogao en la vida.

-¡¡¡ANDA QUE NO!!! ¡CON LA CARA DE FIEHTERA QUE HAH TENÍO SIEMPRE! ¡¡¡ANDA QUE NO, QUE SE OS SUBE LA FAMA Y NO OH ACORDÁIS DE NADIE!!!.

2015

-¡¡¡CUCHAAAAA!!! ¡¡¡YO TE SIGO EN ER FEIHBU!! EREH UN CRAK!! ¿CUÁNDO VAH A SACAH UN LIBRO QUE YO TE LO COMPRO?.

-bueeeno... ya lo he sacado, de hecho ha sido por crowdfunding y la campaña a saco la he hecho precisamente por facebook.

2018 (aplicable a cualquiera de los años anteriores)

-CUCHAAAA, ÉCHATE UNA FOTO CORMIGO QUE ME SUENA TU CARA....¿TÚ ERES LA BEBE/LAS CHUCHES/LAS KETCHUP/ LA RAKEL GÜENCHICHI/LA GÜINCHIHTON/LA DE LAH KILER BARBIH/LA DER TELECUPÓN/LA ROSÍO VANINKOF/ LA ANA RIFLE/ LA RAKÉ WINSURFIN/ LA CHESTERFIL/LA DE LAH TERTULIAH DE TELESINCO/LA MALA/LA CHIKI/ LA WINNI JIUHTON/LA BELINDA GUACHINTON/ETC... ...QUE YO TENGO TÓ TUH DIHCOH?.

2021

-CUCHA, TÚ ERAH UNA ARTIHTA... POH NO QUE ANOCHE HISE DE SENÁ MORSILLA ACHORISÁ CON HUEVOH FRITO, Y SE ME CAYÓ EN LA SILLA UN CACHO, Y MI AGÜELA PLANTÓ TÓ SU CULO GORDO ENSIMA Y SE PEGÓ UN FOLLÓN QUE NOH DEJÓ LIHTOH DE PAPELEH A TOA LA FAMILIA Y CUANDO SE LEVANTÓ, LA MORSILLA ACHORISÁ TENÍA FORMA DE CORASÓN... Y MA ACORDÉ DE TÍ. ¡¡NO CAMBIEH NUNCA QUE EREH UNA ARTIHTA!!.

:)