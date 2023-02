Visión sesgada de la participación ciudadana

Cuando en el movimiento ciudadano hablamos de Participación Ciudadana, en ningún momento hablamos de gobernar, ni en la sombra, ni por supuesto en primera fila de la actividad política. Hacemos un perfecto apartado y por lo tanto de lo que significa presentarse a unas elecciones, de acuerdo con lo legalmente vigente en cada momento, y lo que supone que desde el movimiento ciudadano debe tener presente de su trabajo, al frente de los distintos colectivos que existen en la ciudad, que deben fiscalizar la propia acción política de los que legalmente elegidos, deciden a lo largo de su mandato.

En definitiva, lo que supone hacer una perfecta diferencia entre la Democracia Representativa y la Democracia Participativa. Unos, los elegidos toman sus decisiones ante las distintas cuestiones que se plantean en el órgano que gobiernan, y los ciudadanos nos encargamos de no dar un cheque en blanco, para que durante el período de su mandato hagan lo que se les ocurra o lo que se les dicta desde su partido. Se trata de una gobernanza repartida entre ambas facciones, de forma que los que gobiernan, toman las decisiones, pero consultan con los ciudadanos y de alguna manera, se toman decisiones, compartidas con los representantes ciudadanos en sus distintos campos de representación.

Y al final del período de mandato, sobretodo, el colectivo ciudadano hará un balance de en qué medida han sido tenidas en cuenta sus opiniones, y valorará en nivel de Participación Ciudadana ha habido en dicho tramo de gobernanza. Nunca debe intentar suplantar lo que es el propio gobierno del órgano correspondiente, y ello debería tenerse en cuenta, tanto a nivel municipal, como autonómico y estatal, aunque donde más se habla, y algunas veces se traduce en realidad, en el ámbito municipal, y no existe ni en el autonómico y solamente en el estatal, a nivel de decisiones principalmente con las organizaciones sindicales.

Es por ello, que no he comprendido muy bien, el trasvase que ha habido desde dichos movimientos sociales, hacia las candidaturas políticas, y digo que no he comprendido, aunque siempre las he respetado. Son decisiones personales, de las que yo no aprendí nunca, a pesar de haber estado en plena actividad, durante casi cuarenta años en torno a distintos movimientos sociales. Nunca he formado parte de ninguna candidatura correspondiente a la democracia representativa. He tratado estar siempre, en el otro lado.

Es por ello, que no entenderé nunca que desde esas propias estructuras, que se constituyen como defensa de los poderes públicos, se transformen con el tiempo en organizaciones que disputan el poder a los partidos políticos.

Y en Córdoba ya tuvimos una experiencia con UCOR, que, aunque no surgió de ninguna plataforma, sino unipersonalmente, pero tampoco pertenecía, como tal a una ideología política propiamente dicha, sino posiblemente a las necesidades de su propio promotor.

Salvando las diferencias, al parecer, en las próximas elecciones municipales tendremos otra oportunidad de reconversión de un grupo que reivindica en un agrupo de poder, si sus expectativas se llegan a cumplir, Córdoba Crece, hasta ahora Coordinadora de Parcelistas. Y digo, salvando las diferencias, porque tendríamos que analizar sus objetivos para aclararnos.

Es cierto que hasta ahora, como órgano ciudadano, defienden algo que es digno de defenderse, en definitiva vivir como seres humanos con luz, agua y otros servicios, pero tengamos presente el origen de sus carencias, y no comparemos con el resto de ciudadanos que, caminando por la vía legal, se sometieron al planeamiento del Ayuntamiento y fueron el soporte económico de la propia organización municipal con los impuestos que rigen en sus ordenanzas, cesión de terrenos…

Por tanto, tengamos en cuenta este aspecto, y continuemos por la vía de siempre, creemos fuertes organizaciones ciudadanas y no tratemos de suplantar a otras organizaciones (políticas) que también cumplen su cometido.