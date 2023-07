Una vez más, atención primaria

La precaria situación en la que se encuentra Atención Primaria (AP) se ha acentuado de un modo caótico en el inicio del actual periodo estival. La permanente política restrictiva de sustitución de médicos durante los veranos, siempre achacada al mantra de que “no se encuentran ”, no es nada nuevo y genera un importante ahorro en el capítulo presupuestario correspondiente de personal del Servicio Andaluz de Salud. Esta situación se ha acentuado en lo que llevamos de verano y probablemente haya contribuido a ello, aunque no solo, la nefasta decisión de resolver un concurso de traslado y OPE de médicos de AP, que llevaba muchos meses de retraso, en pleno verano. Es decir, una circunstancia previsible. Volvemos de nuevo a una sobrecarga asistencial difícilmente manejable, a las plantillas reducidas, al “reparto” de siempre entre compañeros, a las consultas interminables que superan con creces las prometidas “35 citas”, a la supresión de la actividad programada, etc. A ello se le suma los distorsionantes cuadrantes de guardias médicas que hay que cubrir en estas fechas para mantener a toda costa los Puntos de Atención Continuada, añadiendo más carga de trabajo al profesional y aunque haya que utilizar para ello a los compañeros en formación de 4º año a los que se les implican en responsabilidades que exceden de sus funciones. Todo esto obviamente se traduce en listas de espera que superan lo razonable para los pacientes, se saturan los Servicios de Urgencias hospitalarios y estrahospitalarios y se merma considerablemente la calidad de la asistencia. En definitiva se tensiona al sistema sanitario o lo que es lo mismo, se presiona al médico de AP en el ejercicio de su profesión, se le obliga a trabajar en unas condiciones laborales indignas, forzando su desempeño y por tanto se le induce al error en su práctica clínica con las consecuencias que ello conlleva para él y para la población a la que atiende.

Desde el Colegio de Médicos de Córdoba mostramos nuestra preocupación por esta circunstancia que no es nueva y que somete a gran parte de nuestro colectivo a un sobreesfuerzo y estrés extraordinarios que los hace limitar con la buena praxis. Plantillas reducidas en la mayoría de los Centros de Salud, repartos de cupos todos los días, consultas de acogida de enfermería que no funcionan para lo que no están diseñadas, la atención de los pacientes que no están en agenda y necesitan ser atendidos (“no demorables”), la asistencia de las emergencias que se solapan con la jornada ordinaria en el ámbito rural, etc., hace del día a día de las consultas de nuestros compañeros de AP algo inabarcable desde el punto de vista asistencial y que intentan resolver con un gran sentido del deber, del sacrificio y del empeño.

Pedimos por tanto que desde la Consejería de Salud se tomen medidas urgentes para resolver o mitigar esta situación que una vez más tensiona el ejercicio profesional de gran parte de los médicos de AP y que deteriora de modo importante la calidad de la asistencia sanitaria que se brinda a la población.