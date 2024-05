En estos días se está poniendo el foco en las protestas y acampadas pacíficas de jóvenes estudiantes en diferentes universidades de diferentes países. Son protestas en defensa del Pueblo Palestino. Entre sus reivindicaciones se encuentran acciones posibles a nivel institucional como cortar las relaciones, convenios o acuerdos desde la universidad con centros universitarios israelíes o que el Gobierno cese la venta de armas y rompa relaciones con el Estado de Israel.

¿Qué radicales no? Tienen la desfachatez de exigir no relacionarse con un estado que está perpetuando un genocidio retransmitido y el no proporcionarle herramientas para llevarlo a cabo. Piden, qué fuerte esto, que el Estado Español por irnos a lo cercano, se posicione desde la acción no desde la palabra. ¡Menuda juventud ésta! que se cree que las cosas son así de fáciles. Lo fácil es cometer crímenes de guerra, exterminar a un pueblo en prime time, tragarse la justificaciones y mentiras en el almuerzo con su buen miajón y buchito de agua para que no se quede atascado como las raspas. Lo fácil es ponerse de perfil.

La juventud... Hablemos de ella.

Mientras que se la mira con condescendencia, desdén y recelo, mientras que se manipulan sus acciones y reivindicaciones, no fomentando la polarización como se dice ahora, sino desde el blanqueamiento, el interés continuista del sistema y el odio (a ver si defender vidas ante ejecuciones masivas injustas va a ser estar en el extrremo, eso no es estar polarizado es tener y creer en la humanidad); mientras existen declaraciones institucionales (cada vez más contundentes pero igual se han tomado un tiempo que cuanto menos les hace cómplices sabiendo lo que estaba sucediendo) pero pocas acciones que ayuden al Pueblo Palestino, mientras... pues eso, mientras, las/os jóvenes se han cansado de ver en redes un reality perverso y no quieren sentir vergüenza el día de mañana por mirar hacia otro lado, porque todo está muy presente.

Esta juventud a la que no se le escucha, está gritando igual que ha hecho otros momentos históricos y está siendo el motor de la concienciación y cordón sanitario ante un odio tan injustificaco como interesado. Fijémos en el mérito que tiene que todo ello lo está haciendo también con la banda sonora en sus vidas de un relato catastrofista, que les hace cargar con una mochila llena de ansiedad, depresión e incertidumbre, pero por suerte llena de herramientas que el sistema no les ha podido arrebatar aún como son la esperanza y la humanidad.

Luchan por el futuro incluso cuando continuamente se les dice que no lo tienen, luchan por causas colectivas, por los demás incluso cuando se les intenta inocular el virus del individualismo, del sálvese quien pueda, a pesar de la desinformación, a pesar de sus trabajos precarios y necesidades. Imagínense estar en la cola hacia el futuro escuchando desde chiquititas/os que cuando llegue tu turno ya no habrá nada bueno. Aún así luchan.

A pesar de que se les vende una libertad que solo pueden alcanzar si tienen y poseen, algunas y algunos han decidido que su libertad está en la lucha contra los que tienen y poseen el privilegio de imponer su relato y su vida frente a la de las/os demás. En un sistema en el que es cada vez más difícil que encuentren referentes que no estén al servicio de éste, homogéneos, han decidido ser sus propios referentes y llevar a cabo la difícil tarea de tener mirada crítica.

Me temo, muy a nuestro pesar, que las atrocidades que está comentiendo el Estado de Israel volverán a ocurrir en un futuro (hay otros muchos conflictos actualmente y recordamos muchos otros), sin embargo, los movimientos de lucha que estamos viendo estos días en las universidades, me hace tener la esperanza de que seguirá existiendo humanidad en un futuro y que sería una buena opción, aprender, escuchar y tener en cuenta cada vez más a nuestra juventud.

Juventud divino tesoro se suele decir, juventud divina esperanza suena mejor.

*Víctor García Mateos, educador