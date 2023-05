Los festivales de la primavera en Córdoba están malditos

Córdoba ocupa el puesto número 12 en ranking de ciudades más pobladas de España. Es la tercera ciudad más poblada de Andalucía. Su posición estratégica y sus buenos recursos la hacen de un lugar perfecto para la realización de eventos. Con estos datos geográficos y demográficos no se explica la carencia en la oferta de ocio.

Igualmente, el número de entradas vendidas en los clubs afirman de lo complicado de vender entradas en esta ciudad. La siguiente afirmación pueden comprobarla si comparan las ventas de algunos artistas que pasan por todo el territorio nacional. En Córdoba, con respecto a otras ciudades como Málaga, Sevilla o Granada, no se supera ni la mitad del aforo vendido. Esto, no es porque Córdoba no tenga buenos espacios suficientes para albergar eventos de grandes magnitudes, por aquí no van los tiros. Saber dar con la tecla para tener una buena venta de entradas es algo realmente complicado. Sí es verdad que aquí entran muchos factores en juego. Podemos hablar del cartel de artistas, del radio de población escogido para la venta de entradas, del lugar o del plan de marketing elaborado. En estos factores en juego, dignos de un estudio, en estas últimas semanas, se sumó la cancelación del Crazy World.

Recordemos brevemente: cancelar un evento de 5.000 entradas vendidas porque jugaba el Córdoba CF en las inmediaciones del terreno elegido para la celebración del festival. De esta forma, se jugó con la imagen y el patrimonio de unos jóvenes empresarios cordobeses. Por no hablar de minar la confianza de los clientes a posteriores eventos. La situación actual del festival es: por una parte, la espera a trámite de la querella criminal promovida por la promotora a Salvador Fuentes, delegado de Urbanismo, y por otra, la nueva fecha del evento.

La sociedad cordobesa sigue sin una respuesta lógica ante la segunda denegación del festival en un sitio tan idóneo. Teniendo en cuenta que la Feria de Córdoba se celebra a escasos metros del recinto propuesto. Eso sí, el actual alcalde de Córdoba, José María Bellido, no tuvo descaro en presentar un nuevo festival para gente joven en la ciudad, Filigrana Fest. Salir a los pocos en días en una rueda de prensa, después de tener la nula voluntad política de resolver la situación del Crazy World, anunciando el Parque de Levante como nuevo espacio para albergar las macrofiestas, fue algo sumamente burdo. Además, no le ha salido muy bien la jugada. Después de cancelar el Crazy World nadie ha comprado entradas para el siguiente festival en Córdoba para gente joven. Espero que el próximo Alcalde elegido escuche a las personas más coherentes que tenga a su lado y recupere el espíritu del Rio Mundi.

La escasa asistencia al Filigrana Fest se suma a las pérdidas del Momentum Festival del pasado año, si estamos hablando de festivales realizados en Córdoba, por iniciativa privada para gente joven de dos o más días de duración. Por no hablar, que en las últimas ediciones del Colors Tribe, el festival de colores por excelencia de Córdoba, ha llovido en los días del montaje provocando la suspensión del evento. Si es verdad, que la apuesta de este año en colaboración con el Ayuntamiento, ha sido más ambiciosa. Además, se ha presentado un nuevo gran espacio en la ciudad; el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC).

No obstante, los datos son claros, a Córdoba le cuesta tener un festival con público específico como es el universitario. En mi opinión, la importancia de contar con los artistas locales se ha notado en la programación del evento de Filigrana. También en la programación artística, hay que saber montarse en carros en concretos.

El mercado siempre pide más hasta que llega alguien y lo rompe. El porqué de algunos empresarios tienen más facilidades que otros para realizar eventos no responde a cuestiones monetarias; para eso está la colaboración público-privada con los fondos locales, autonómicos, nacionales y europeos. Son cuestiones de comunicación, voluntad y oportunidades. Espero y deseo que todas las personas podamos disfrutar de los mismos derechos viviendo en la misma polis.

Iván Sánchez Acuña, doctorando en la Universidad de Córdoba.