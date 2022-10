Master class 'poprockera' de Marcos Cao para abrir la temporada del Aula de rock de la UCO

“El rock ha demostrado que soporta cualquier tipo de invasión cultural”, explica el cantante y compositor Marcos Cao. El artista cántabro ha sido el protagonista del concierto de apertura de la nueva temporada del Aula de Rock de la Universidad de Córdoba (UCO). A su lado, el director del aula, Javier Estévez, coincide con el cantante.

Estévez, también músico, viene del metal, el que practicaba con la banda Estirpe, pero tiene claro que, para sus alumnos, el rock debe ser una disciplina desde la que crear sin dejarse llevar por modas o temporadas. Es lo mejor de un género que está tan asentado que, más que un estilo, es una cultura.

De eso ha ido un poco el primer concierto de esta temporada del Aula de Rock, que ha tenido lugar en el Quiosco de la Música, convertido en una improvisada master class de pop rock por parte de Marcos Cao, quien fuera vocalista del grupo La Sonrisa de Julia, y que, tal y como recordaba poco antes de que arrancaran los primeros acordes, él también fue universitario.

Cao, de hecho, defiende el poder del rock por encima de otros sonidos. La prueba, explica, está en que muchos de los artistas que hoy están más arriba en las listas de éxitos, aunque vengan de otras músicas como el trap o el rap, siempre aspiran a montar bandas con las que trasladar al directo su propuesta.

Sabe de lo que habla. Su último disco lo ha producido un chico de 25 años, y reconoce que está pendiente de las nuevas tendencias, gracias en parte a sus hijos, que son una buena conexión con los sonidos más actuales. Aunque en su repertorio no falten clásicos como The Police o Chris Isaac, su sonido mantiene el vigor juvenil del rock.

Y eso que Cao ha llegado en formato semiacústico a Córdoba, donde ha desgranado parte del repertorio de la que fuera su banda y el suyo propio. Y es que, desde 2016, Marcos Cao no ha parado de escribir canciones, ya sea escribiendo y produciendo para diferentes artistas o para sus propios proyectos.

Como resultado de toda esa vorágine musical ha nacido su segundo disco en solitario, Mañana mejor, ese trabajo, producido junto al talentoso y carismático Carlos Ares, que acaba de ver la luz.

El concierto de este viernes ha confirmado la buena salud de la que goza el Aula de Rock de la UCO, una iniciativa comandada por Javier Estévez, que se centra sobre todo en ofrecer un análisis de la cultura underground o independiente, y que tiene por delante un nuevo curso lleno de actividad.

