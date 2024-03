Nazarenos, fantasmas y muchos niños

¡Qué rápido se está pasando este mes de marzo! ¿Es posible que haya empezado la primavera? ¿que ya estemos en Semana Santa? Eso sí, cualquier momento es bueno para ir al cine. A los más capillitas, les vendrá bien un descanso, una película, entre paso y paso; y a los que quieren huir de las calles abarrotadas, los nazarenos, etc. ¿qué mejor refugio que una sala en penumbra?

Cazafantasmas: Imperio helado es la nueva entrega de la saga, en la que se unen los protagonistas que conocimos en Cazafantasmas: más allá (2021) con los de las películas originales de los años 80 (los que siguen vivos, claro, como Bill Murray y Dan Aykroyd)

Un antiguo artefacto libera al demonio Garraka, capaz de congelar a las personas de miedo, e invoca un ejército de fantasmas que hace caer una muerte helada sobre Nueva York. La familia Spengler regresa a la mítica estación de bomberos de la ciudad para formar equipo con los Cazafantasmas originales y salvar así al mundo de una segunda Edad de Hielo.

El director Gil Kenan explica: “Cazafantasmas: Imperio Helado se inspira en el tono de la Cazafantasmas original: una veces graciosa, otras terrorífica, pero siempre divertida. No es solo para alguien de mi edad que creció viendo las películas, es para todo el mundo, para niños con la misma edad que yo cuando vi la primera película... niños que espero que se emocionen igual que yo en 1984”

Para pasar un buen rato de sustos y de frío, en un fin de semana en el que superaremos los 30 grados en Córdoba.

La persecución y aniquilación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial es un tema inagotable para el cine y, en general, ha dado lugar a películas de gran calidad. Hace poco tuvimos la espléndida La zona de interés y la semana pasada se estrenó Stella, víctima y culpable.

Los niños de Winton cuenta la historia real de un joven corredor de bolsa británico, Nicholas Winton, que ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Tras 50 años, Nicholas vive atormentado por el recuerdo de aquellos a los que no pudo rescatar. Su participación en un programa de televisión hace que su historia alcance repercusión nacional.

La guionista Lucinda Coxon adaptó la novela escrita por la hija de Nicholas: Barbara Winton (quien falleció a mitad del rodaje, en 2022) enfrentando el reto de contar sucesos muy lejanos: “La película salta entre dos períodos de tiempo: 1938 y 1988. Optamos por contar la historia con un salto temporal de 50 años en lugar de hacerlo de manera completamente lineal. Aunque los eventos de 1938 son muy dramáticos, la pregunta era ¿cuál fue el impacto a largo plazo en todas las personas involucradas?”.

La película promete escenas épicas, una trama conmovedora, y cómo no, la interpretación siempre magistral de Anthony Hopkins en el papel de Nicholas Winton anciano.

El cómico y actor Leonardo González, más conocido como Leo Harlem, está consiguiendo convertirse en un género del cine español, como en su día fue el Landismo. Su personaje, popularizado en los monólogos de El club de la comedia, castizo, gruñón, anticuado y políticamente incorrecto, pero con un toque tierno, saltó al cine hace unos años. De secundario, como en las últimas películas de Santiago Segura, o de protagonista (Como Dios manda), el caso es que hay dos o tres películas españolas al año con (o de) Leo Harlem.

En La familia Benetón se pone en la piel de Toni, un cascarrabias soltero y sin hijos, que no soporta a los niños. Pero su vida da un giro inesperado cuando su hermana fallece y se convierte en tutor temporal de sus cinco hijos adoptados, cada uno de un país y procedencia diferente. Toni tendrá que enfrentarse a las diferencias culturales y a los retos de paternidad en el mundo moderno.

En esta comedia familiar, Leo se acompaña por El Langui y un grupo de actores infantiles. Su director, Joaquín Mazón, resume así: “¿Y si el grinch tuviera que cuidar de cinco niños? Con un grinch tan divertido como el Tío Toni, nos espera una aventura llena de sorpresas”.

Por último, siguiendo la estela de otros estrenos en cine de películas de Pixar inicialmente lanzados en la plataforma Disney+, llega Luca, en la que dos niños de apariencia humana cuando están fuera del agua, pero que en realidad son misteriosas criaturas marinas, buscan en un pueblo de la Riviera italiana su sueño de conseguir una Vespa.

Otros estrenos de la semana son: La española La abadesa, ambientada en el siglo IX, en la que una joven de 17 años es nombrada Abadesa con el fin de repoblar y cristianizar territorios fronterizos en conflicto con los moriscos; la francesa El sucesor, donde el director artístico de una famosa casa de moda parisina tiene que organizar el funeral de su padre y descubre que puede haber heredado de él algo mucho peor que su débil corazón.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!