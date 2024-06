En la cabeza de una adolescente

En 2015, la empresa de animación Pixar, que ya nos había regalado joyas como las tres primeras entregas de Toy Story, Ratatouille, WALL-E o Up, nos volvió a deleitar con Del Revés (Inside out), un viaje al interior de la mente de la pequeña Riley, donde conocimos a las emociones Alegría, Miedo, Ira, Asco y Tristeza.

Por supuesto, fue un éxito y está considerada una de las mejores cintas de la productora. La sorpresa es que incluso despertó debates sobre la salud mental, el papel de las emociones, la importancia de la tristeza en nuestra vida, e incluso planteó cuestiones filosóficas, como el llamado problema del homúnculo: si tenemos unos personajillos en la cabeza que a su vez sienten y piensan, ¿tiene cada uno de ellos otros tantos personajes dentro y así sucesivamente hasta el infinito? (Recuerdo haberme preguntado esto viendo en Érase una vez el cuerpo humano al viejecito de la gran barba blanca a los mandos del cerebro).

Volvamos a lo que nos interesa. La primera película había sentado las bases: una protagonista, un escenario, unos personajes… Todo estaba a punto para continuar la historia y mucho ha tardado Del Revés 2 (Inside out 2), que vuelve a la mente de Riley en su paso a la adolescencia. En su cabeza ocurre algo inesperado: aparecen nuevas emociones. Esto coge desprevenidas a Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que no están seguras de cómo manejar la llegada de Ansiedad, Envidia, Vergüenza y Ennui, (aburrimiento o hastío).

Alegría lleva mucho tiempo trabajando duro para garantizar que Riley se centre en lo positivo. Toma los pensamientos negativos y los envía al fondo de la mente. Ansiedad también busca lo mejor para la chica, pero de una manera muy diferente: para protegerla de peligros que no es capaz de ver, intenta a toda costa que la nueva adolescente encaje con sus compañeros de instituto. Va diez pasos por delante, armada con listas meticulosamente organizadas y planes para asegurarse de que Riley nunca cometa un error.

En equipo creativo ha estado asesorado en todo momento por psicólogos y, lo más importante, por un grupo de nueve adolescentes que visionaban el material cada cuatro meses. Aunque hay unas declaraciones que me hacen desconfiar de la selección de este grupo: Los realizadores tuvieron que diferenciar el mundo real del mundo mental para que los espectadores supieran instantáneamente dónde se encontraban. “La mente es un mundo limpio. En la mente no hay graffitis, ni pintura desconchada, ni superficies desgastadas. En el mundo real todo es complicado. La pintura está desconchada. Los materiales tienen más textura. En el mundo real hay excrementos de pájaros y graffitis”. No sé cómo seleccionaron a los nueve “asesores”, porque yo conozco adolescentes por cuya mente no me gustaría pasear.

Del Revés 2 (Inside out 2) se estrena solo en cines (meses después lo hará en la plataforma Disney+) y, si la cosa sigue funcionando, el filón no acabará aquí. Ya están pensando en la tercera entrega: “No olvidemos que nuestra Riley está creciendo, así que tendría todo el sentido que el amor apareciera pronto”, opina el animador español Jordi Oñate. ¡Claro, el amor está al caer! Propongo que la saga continúe hasta que Riley cumpla 40, 50… con nuevas emociones como Fatiga permanente, Autocomplacencia o Crisis Existencial.

Los indeseables es la nueva película del director y guionista francés de origen maliense Ladj Ly (Los miserables). Cuenta la historia de un joven médico idealista que acepta ser alcalde de su localidad tras la repentina muerte del anterior. Pierre planea seguir la política de su predecesor, quien soñaba con rehabilitar esta comunidad de clase trabajadora. Al mismo tiempo, Haby, una joven francesa de origen maliense que vive en uno de los deteriorados bloques de apartamentos, se resiste a ver a su familia expulsada del lugar donde creció.

Los indeseables trata temas sociales, reflejando el trasfondo político de la Francia actual y de otros países europeos. Se trata de una historia de resistencia que plantea preguntas sobre la inmigración o el derecho a una vivienda digna.

El jueves 20 llega a las pantallas la mítica serie de anime Dragon Ball Z Kai, adaptación del manga creado por Akira Toriyama, fallecido recientemente. Se estrenan los 4 primeros episodios por primera vez en cines. Las Bolas de Dragón son muy codiciadas por sus enormes poderes, especialmente por los más malvados villanos. Pero Son Goku está dispuesto a luchar contra sus enemigos para proteger a sus amigos, a su familia y salvar el Mundo.

Bola de Dragón marcó la infancia de toda una generación. Es una gran oportunidad para que esos adultos vuelvan a disfrutar y para que los pequeños de hoy comprendan de dónde vienen sus One Piece o Naruto.

Otros estrenos de la semana son:

Ambientada en 1982, la española Alumbramiento trata los internamientos de adolescentes embarazadas y el robo de recién nacidos en un contexto de aparente cambio político y social.

La nórdica Descansa en paz: En un caluroso día de verano en Oslo, los muertos despiertan misteriosamente, y tres familias se ven sumidas en el caos cuando sus seres queridos fallecidos vuelven a ellos.

Memory es un drama protagonizado por Jessica Chastain y Peter Sarsgaard. Sylvia es una trabajadora social que lleva una vida sencilla. Cuando Saul la sigue a casa tras su reunión del instituto, su vida se vuelve un caos.

Por último, se reestrena una obra maestra por su 40º aniversario: Nausicaä del Valle del Viento, la primera película de Studio Ghibli, el estudio japonés de animación fundado por Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Una princesa guerrera lucha para evitar que dos naciones en guerra se destruyan a sí mismas y al planeta, que se está muriendo.

