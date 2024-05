Amigos imaginarios y enemigos de verdad

Seguimos con la velocidad de crucero en lo que a estrenos se refiere. Nada menos que ocho esta semana. Vamos calentando motores para la fiesta del cine, que vuelve del 3 al 6 de junio, y para los bombazos del verano.

Amigos imaginarios es la nueva película como director del actor John Krasinski (protagonista de la serie Jack Ryan), que también escribe e interpreta junto a Ryan Reynolds.

Después de atravesar una experiencia difícil, una niña, Bea, comienza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo que han sido dejados atrás a medida que sus amigos de la vida real han crecido. Bea ayuda a estos amigos imaginarios a tener nuevos compañeros humanos y, junto a su vecino Cal, quien también es capaz de verlos, funda una agencia de asignación para estas criaturas.

La película mezcla imagen real y animación y cuenta, además de con un gran reparto, también para las voces de los personajes, con un equipo de lujo: por ejemplo, Michael Giacchino como compositor de la banda sonora y Janusz Kamiński (colaborador habitual de Spielberg) como director de fotografía.

Esperamos encontrar cine familiar de calidad, con buenos efectos y sin demasiado almíbar.

Quienes tenemos ya cierta edad recordamos a aquellos tipos con hombreras y abanicos gigantes que en los años 80 se contoneaban en los platós de televisión y en las fiestas de Ibiza. Disco, Ibiza, Locomía, dirigida por Kike Maíllo, nos trae su historia, que tiene mucha más enjundia de la que, en principio, se podría esperar, como ya nos mostró el documental Locomía. Encabezan el reparto Jaime Lorente (La casa de papel) y un casi irreconocible Alberto Ammann (Celda 211).

Un grupo de amigos liderados por Xavi Font, acaba de llegar a Ibiza persiguiendo su sueño de entrar en el mundo de la moda. Allí son descubiertos por el productor José Luís Gil, un magnate de la industria musical en busca de nuevos talentos para formar un grupo. A pesar de no tener experiencia en el canto, el grupo comienza una carrera que los lleva desde vivir como hippies en Ibiza hasta llenar estadios en Latinoamérica y revolucionar las discotecas de todo el mundo. Crean un nuevo estilo, son perseguidos por los fans y ganan millones, aunque para lograrlo tienen que sacrificar su libertad.

Quizás estamos empezando en España la ola de biopics de grandes estrellas o grupos que inauguró Bohemian Rhapsody (ya mismo tendremos aquí Back to Black, sobre Amy Winehouse). Desde luego, opciones patrias no faltan. Ya que estamos, ¿Por qué no una ficción sobre Medina Azahara o Mezquita?

También española es Caída libre, dirigida por Laura Jou, que describe la devastación emocional y la crisis de identidad que produce una separación abrupta en una mujer madura.

Marisol es una obsesiva y autoritaria entrenadora de gimnasia rítmica de élite. Su mundo se resquebraja cuando Octavio, su marido de 52 años, le confiesa que se marcha de casa para rehacer su vida al lado de una mujer más joven a la que ha dejado embarazada. Este fracaso repercute en su relación con las gimnastas. Cada vez más dura e intransigente, Marisol se ve obligada a replantearse su vida.

Uno de los atractivos del film es la interpretación de Belén Rueda, que pudo inspirarse en algunos casos reales de perfeccionismo extremo y abusos de poder en el mundo del deporte que han salido a la luz en los últimos años.

Otros estrenos de la semana son:

Lo que sucede después es una comedia romántica dirigida y protagonizada por Meg Ryan en la que dos ex amantes se reencuentran años después de su relación en un aeropuerto durante la noche atrapados por la nieve.

La francesa Los buenos profesores, donde un estudiante de doctorado sin beca acepta un trabajo como profesor en un instituto de París y, con el apoyo y el ejemplo del resto de docentes, se replantea su vocación.

También francesa, la comedia 3 días máximo es una continuación de 30 días, en la que el torpe policía Rayane tendrá que salvar a su abuela, pero sólo dispone de 3 días para el rescate.

La belga Víctima imperfecta cuenta el caso de una mujer que sufre una agresión sexual y es ella misma quien llama a la policía para denunciarlo. Anna responde y consigue evitar que la agresión vaya a más.

La española Calladita recoge en clave de comedia la historia de una joven colombiana, callada y discreta, que trabaja como criada en una mansión donde una familia adinerada disfruta de sus vacaciones.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.