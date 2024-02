Carmen Avilés: “Llegar a los Juegos Olímpicos de París sería cumplir un sueño”

Un deporte siempre comienza como un hobbie, una elección sobre muchas disciplinas que acaba enamorándote de una u otra forma. Hay otros, en cambio, que nunca se fijan en una actividad por diferentes motivos, aunque miran de reojo cómo disfrutan sus amigos o conocidos. Más allá de la toxicidad que pueda generar a la hora de la competición, practicar una disciplina física ya sea colectiva o individual trae consigo multitud de beneficios a nivel de salud, pero te ayuda también a generar un círculo social que comienza desde edades tempranas y puede perdurar durante años y años.

En una sociedad donde la competitividad y la polémica subsisten de la mano en busca de alimentar la opinión pública para uno u otro lado, también existe el lado bueno, un apartado positivo que a pesar de que te superen en los últimos segundos, siempre tienes una buena palabra, una sonrisa o simplemente un gesto amistoso contra tu rival porque, a pesar de ser tu rival durante la competición, después es un amigo, como es el caso de Carmen Avilés. La atleta nacida en Madrid pero cordobesa de adopción es una clara imagen de lo que es el atletismo: luz, magia y una sonrisa de oreja a oreja cuando habla de sus compañeras de selección y contrincantes durante los Campeonatos de España.

Hija de Araceli y Fran, además de ser hermana de Raquel, Carmen Avilés es de esas personas que “todo lo que hace, lo hace bien” según relata su padre a Cordópolis antes de la entrevista, porque sus inicios tienen relación con la danza, donde, en la actualidad, “baila las sevillanas a las mil maravillas”, por lo que es cordobesa y andaluza desde los pies a la cabeza. Aunque su acento no se ha amoldado a Córdoba y mantiene sus raíces en Madrid, la califal es una de las deportistas con mayor proyección en el atletismo nacional y así se lo hace ver su entrenador Antonio Bravo, uno de sus pilares más importantes en su trayectoria profesional.

Aun así, no todo es deporte en la vida de una Carmen Avilés que tiene como objetivo principal esta temporada poder estar presente en el Campeonato de Europa de Roma y debutar en los Juegos Olímpicos de París, pero antes debe aprobar las últimas asignaturas del Grado en Educación Primaria que está realizando en la Universidad de Córdoba. Una vida complicada, pero lo más característico de la atleta cordobesa es que haga lo que haga siempre lo va a afrontar con una sonrisa y un entusiasmo particular, demostrándolo en esta charla donde trata su pasado, presente y futuro a corto plazo.

Hice mi primera mínima para el Nacional y no fui porque no sabía lo que era

PREGUNTA. Una entrevista que viene después de tu victoria en Antequera, con récord personal y número uno nacional del 2024. Febrero, es verdad, pero un logro importante.

RESPUESTA. Me puse muy malita en diciembre y enero porque tengo asma, encima cogí bronquitis. Enlacé muchas enfermedades y yo creía que iba a dar por perdida la pista cubierta porque tú buscas lo primero tu salud. Empecé la temporada más tarde de lo que quería y fui a probar al Campeonato de Andalucía sub 23. Empecé como nunca había empezado, bajando a 54 segundos los 400 metros y yo suelo empezar en 55 segundos hasta bajar a la marca del otro día que fue 53,31 que es marca personal en pista cubierta.

P. ¿Cómo te has sentido en este primer tramo de temporada?

R. Yo venía un poco frustrada porque no sabía cómo iba a salir y en cada campeonato he ido cogiendo confianza en el trabajo que ya llevamos de base. Este fin de semana ha sido una lanzadera para ir más alto aún y saber que puedo estar para mucho más porque yo acabé la final muy bien, también es verdad que tienes emociones y se te pasa la fatiga, pero sí que me sentí muy bien, me he sentido como nunca.

P. Antes de seguir con el presente, quiero saber tus inicios. Un comienzo que estuvo alejado de las pistas y más relacionado con la danza.

R. Sí, yo empecé en danza. Aun así, yo hice un montón de deportes como baloncesto por mi padre que también lo practicaba. Quise cambiar un poco la rutina porque yo desde pequeña he sido un rabo de lagartija y le dije a mi madre que quería meterme en gimnasia deportiva, me dijeron que no, que probase voleibol, fútbol o atletismo, que ella había hecho de pequeña y decidí apuntarme porque siempre me habían dicho que ganaba a los niños. Entonces, probé y como tienen tantas disciplinas pues empecé en velocidad, salto de longitud... Al final la velocidad me gustaba, se me daba bien y dije que ese era mi camino. Yo empecé en Madrid, vivíamos allí, nos mudamos y ahí conocí a Antonio. A partir de ahí, pues de la mano con él.

P. Como has dicho, empezaste en Tres Cantos. Imagino que te acuerdas de esos inicios y no solo de lo que acabó pasando en Córdoba.

R. Sí, sí. Yo me acuerdo de gente con la que compartía horas de entreno. Encima iba dos días por semana con la escuela y al final me acabaron metiendo tres días porque decían que yo tenía que entrenar más. Ese primer año hice la mínima para el Campeonato de España y yo como no sabía lo que era una competición pues no fui. Al año siguiente hice otra vez y ahí sí que fui con Antonio y con mis padres.

Mi entrenador piensa que puedo estar entre las mejores de Europa

P. Lo he comentado con tu padre antes de la entrevista. En Granollers, en ese primer Campeonato de España tanto tú como tu familia no conocíais cómo iba todo. Una oportunidad desperdiciada para muchos pero que te sirvió también para asentarte al año siguiente.

R. Claro. No fui porque yo no sabía ni lo que era una cámara de llamadas. Entonces, el hecho de que no me acompañara ningún entrenador pues decía: “para qué voy a ir”. No me tomaba ni siquiera este deporte como algo profesional. Yo pensaba que me iba a romper las vacaciones, que nos íbamos a ir sin apetecernos y por tanto no fuimos. Pero eso ha hecho que disfrutemos los demás campeonatos y bueno, me perdí ese, pero no me he perdido ninguno de los que han venido después.

P. Todo esto, como has dicho, gracias al trabajo de tu actual entrenador. ¿Qué es Antonio para ti?

R. Antonio es un ejemplo a seguir en todo el trabajo que hace, en cómo trata a los atletas. Yo lo considero mi sombra porque siempre va conmigo, siempre está detrás de todos los resultados, de todas las medallas, de cada viaje, de todos los logros... si no fuese por esa cabecita pensante, por mucho que yo entrenase, no hubiera sido posible. Estoy super agradecida de haberle conocido, además hacemos un super tándem, nos entendemos muy bien los dos. Yo he aprendido mucho con él que con poco se puede llegar a mucho.

P. Ese mucho tú lo alcanzaste muy rápido. Has tenido un progreso muy alto desde que empezaste en este deporte.

R. Sí. Creo que también que se debe a la genética de la familia porque es un factor muy importante. Ese crecimiento ha sido explosivo pero gradual. He ido subiendo escalones poco a poco, es verdad que desde muy pequeña cogí medalla en el Campeonato de España absoluto, pero en ningún momento se me subió a la cabeza y yo sabía que tenía que seguir entrenando y encima el 400 metros cada vez está más caro. Esa medalla la conseguí con 54,30 segundo y hoy en día con 53 segundos solo te metes en la final. Así que imagínate. Aun así, yo creo que he ido poco a poco. Ha sido grande, pero no algo que me haya quemado.

P. No te has saltado escalones.

R. Exacto. He ido escalón a escalón.

P. ¿Cuándo cambiaste el chip para pasar de lo amateur a lo profesional?

R. Yo me di cuenta algo de que podía ser buena en Madrid porque apenas entrenaba y ya me estaba quedando entre las mejores de Madrid en mi categoría. Pero el salto a profesional, pues Antonio aún me ha dicho que no lo he dado así que imagínate (risas). Todos los años tenemos una reunión al principio de temporada y esta vez me ha dicho que hasta ahora habíamos hecho entrenamientos de amateur. Cuando escuché eso dije: “¡¿Cómo?!”. Ahí pensé que cómo me iba a matar a entrenamientos y ejercicios para llegar a lo profesional (risas). Me da un poco miedo saber los entrenamientos que tengo en un futuro...

Muchas veces no he sabido gestionar la presión

P. Eso también significa que tienes potencial.

R. Sí. Antonio siempre me dice que hay que entrenar. Me compara con la progresión que tuvo Femke Bol -deportista olímpica neerlandesa de 400 metros valla-. Él dice que ella hace unos años estaba más o menos en mis marcas y ha pegado un salto de calidad gracias a los entrenamientos. Cree que puedo estar entre las mejores de Europa y si seguimos entrenando y sigue todo bien pues ojalá que sí. Ya me lo está diciendo este año, y es que Antonio confía mucho en mí. En años anteriores me decía: “Carmen, estás para hacer muy buena marca”. Nunca me dice cuál, pero este año me ha dicho: “Carmen, estás para hacer una marca que no te lo crees ni tú”. Así que yo confío en Antonio y ojalá salga esa marca que dice.

P. Hablando de entrenamientos, ¿siempre entrenas en el Fontanar?

R. Entreno en muchos sitios, tanto en el parque del Colacao, como en los Colegios Mayores de la Universidad de Córdoba, en la pista y en el gimnasio Go Fit, que tiene unas instalaciones maravillosas y para el tipo de entrenamiento de fuerza que queremos nosotros pues es increíble. Mezclando un poco de tierra, pista y gimnasio. Así van saliendo las cosas.

P. Entonces, ¿la pista cubierta no te cuesta más?

R. Yo de pequeña decía que la pista cubierta me encantaba, que era muy divertida porque tenías que luchar por la calle libre y no era correr en círculo y ya está, pero claro, a día de hoy con lo caro que está el 400 metros y la de codazos que te puedes llevar cogiendo calle, pues me da más respeto. Aquí en Córdoba no tenemos pista cubierta, entonces es un poco más complicado, pero por temperatura yo creo que tampoco la necesitamos. Sí que es verdad que por tema de los codazos me cuesta un poco más, pero el resto es correr a lo que más puedas.

P. ¿Echas de menos alguna instalación en Córdoba?

R. Yo creo que el Fontanar se le podría dar una vuelta porque el tartán está muy desgastado y ahora mismo está con parches, pero si poco a poco se pueden ir haciendo cambios como el habido en el material pues mejor. Se necesitan vallas, tacos buenos, tacos de salida..., pero poco a poco que se pueda mejorar. También nos hace falta un módulo porque muchas veces por la lluvia es complicado. Es cierto que en Córdoba llueve poco y la temperatura es buena, pero un modulo nos solucionaría muchos problemas a muchos atletas de por aquí.

P. Sobre todo en días como hoy que puede llover.

R. De hecho, es que hoy solo tengo, por ejemplo, únicamente una preparación para el Campeonato de España de clubes, que solo tengo que hacer salida de tacos. Con una recta de 80 metros cubierta pues nos daría de sobra para hacer un calentamiento y no estar mojándonos, además de tener una probabilidad de ponerte enfermo sin necesidad.

Si no hay una buena salud mental, es imposible que el trabajo salga

P. Antes de seguir con el presente, también me gustaría entrar en tu familia. Tu padre que lo tenemos aquí y que también hace las labores de representante, tu hermana que fue la que te guio para empezar en danza. Sois una familia muy unida, cosa que no se ve tanto en el deporte de élite.

R. Sí. La familia es un punto clave, más aún que me estén apoyando desde el principio. Yo tengo la suerte de que estoy en una muy unida, nos queremos muchísimo y apoyamos las decisiones de cada uno de nosotros. Mis padres no se saltan ni una sola competición. Ahora estamos mirando para cambiarnos de piso y en un principio no iban a venir a Ourense, al Campeonato de España absoluto, pero todos sabíamos que iban a ir y al final han conseguido entradas. Mi hermana está conmigo en todo momento, me ha peinado en muchas competiciones y viene cuando puede porque también está con sus estudios y trabajo. El hecho de estén a la par con el entrenador, sin meterse en su trabajo, dejando que la cabecita pensante vaya a su ritmo y que tome las decisiones. En este caso apoyan tanto al entrenador como al atleta ante cualquier necesidad en el día a día, estando ahí tanto si las cosas bien como si salen mal.

P. Muchas veces, el ambiente familiar en muchos deportes tiene tonos tóxicos.

R. Y de exigencia. Yo tengo la suerte de que están ahí y me dicen: “Carmen, tú corre”. Claro está, ellos tendrán sus pensamientos de ojalá que quede campeona de España o haga una marca x. Con el tiempo se han dado cuenta de que no puedes contar todo lo que sienten antes de un campeonato porque al final creas unas expectativas en el atleta que a lo mejor no son las más indicadas.

P. Esas expectativas pueden originar una peor salud mental.

R. Puede afectar muchísimo psicológicamente. Yo conozco muchos casos de padres que se han enfadado cuando no le han salido las marcas a sus hijos, directamente no han apoyado a sus hijos cuando están mal o exigirles más de lo que deben. La figura de los padres debe estar al 100% o muy cerca.

P. Entrando en la salud mental, tiene que ser muy duro aguantar la presión tanto mediática como de la propia competición.

R. Es complicado. Muchas veces no he sabido gestionarlo. Si que es cierto que no es solo presión mediática, sino que también de la federación, de entrenadores detrás, atletas que están comentando... Al final tú quieres hacerlo lo mejor que puedas y saber hacer, pero a veces la cabeza no te deja. Y es así porque la cabeza es la que manda y si no está, no está. Lo suyo es trabajar con un buen psicólogo deportivo, poder desahogarte y decir lo que estás sintiendo en ese momento. Además, es muy importante saber que tienes gente a tu lado que te pueda ayudar.

P. Un psicólogo deportivo es fundamental para cualquier atleta y deportista.

R. Yo creo que sí. Tanto de alto nivel como de medio o bajo. Al final, cada uno estamos a un nivel diferente y los nervios y las expectativas siguen estando para todos. Es importante, sobre todo porque si no hay una buena salud mental, es imposible que el trabajo salga.

El atletismo es el gran olvidado de los deportes

P. Estamos hablando de trabajo y esfuerzo. Ahora mismo estás focalizada en lo deportivo, pero también tienes otra vida: la académica. Estás cerca de terminar Primaria y eso te asegura un futuro.

R. Yo siempre digo que tienes que tener tu carrera deportiva, si es lo que te gusta y te apasiona, pero también tienes que tener tu carrera académica. Por lo menos del atletismo no vas a vivir, y si vives bien van a ser un par de años, no te va a durar más. Tienes que tener un seguro de vida, que es esa carrera académica. Si en algún momento tienes alguna lesión que te deja fuera del deporte o una enfermedad, cualquier cosa que aparezca y que te impida seguir con tu carrera deportiva, tienes que tener ese seguro. Al final, este deporte puedes seguir compitiendo hasta que quieras porque hay categoría máster y demás, pero económicamente a los 30 y pico estás fuera.

P. Lo que vende son vuestras categorías.

R. Sí, sobre todo en la categoría absoluta, que es como la más top y que es cuando mejor estás, pues es donde se pueden conseguir más cosas, pero si una lesión te deja fuera, apaga y vámonos si no tienes una carrera académica.

P. Es un poco injusto que tengas que costearte toda la carrera para que llegue una lesión y termine todo.

R. Claro, pero hay cosas que no dependen de ti. Obviamente tú te puedes cuidar, tener tu nutrición, sesiones de fisioterapia... pero si tiene que venir esa lesión, pues va a venir y te va a dejar fuera, sin poder hacer nada. Si esa lesión quiere que te quedes fuera, te vas a quedar fuera, a no ser que tengas algún estudio que te dé ese futuro. Si tiene que venir, va a venir y tienes que tener una segunda cara.

P. Por cómo me hablas, creo que no tienes un miedo grande a esa posible lesión.

R. A ver, siempre hay miedo. Yo quiero seguir con esto y no quiero quedarme fuera, por eso te digo que me cuido y que intento que no pase, pero si tiene que venir pues obviamente vas a estar mal tanto físicamente como psicológicamente, pero tiene que haber también un proceso de aceptación.

P. También te puede condicionar a la hora de competir ese miedo por una lesión.

R. Exacto.

Echo de menos más apoyo económico de Córdoba

P. Entrando en el apartado académico, ¿cómo has llevado la carrera?

R. Pues muy bien. Lo he podido compaginar sin ningún problema con los entrenamientos y con las competiciones. La gran mayoría de los profesores han entendido mi situación y la Universidad de Córdoba (UCO) también me ha facilitado mucho en aspecto de becas y demás. Por mi parte no he tenido ningún problema e incluso también he participado con ellos en el Campeonato de España Universitario en el que me quedé campeona de España, así que muy bien. Una experiencia académica genial y con unos compañeros excelentes.

P. La UCO te va a echar de menos entre la Gala del Deporte y el Nacional Universitario.

R. Total (risas).

P. Siempre has estado muy involucrada.

R. A mi me encanta participar con ellos. Cualquier cosa que he hecho que sea extraacadémica pues me lo he pasado genial y eso se queda para ti. Entonces, pues eso. Yo espero que me echen de menos porque significa que he hecho las cosas bien.

P. También empezaste en atletismo con la UCO y Los Califas.

R. Los Califas y la Universidad se unieron en el último año que estuve con ellos, pero sí, yo he estado en Los Califas que ahora mismo están trabajando con la UCO mano a mano.

P. ¿Te esperas trabajar de profesora una vez termines tu carrera deportiva?

R. Yo quiero estar en un cole con los niños. Yo elegí Educación Primaria porque fui a dar una charla a un colegio y viendo la cara de los niños transmitiéndole lo que yo estaba sintiendo con mi carrera deportiva y con el atletismo en general, dije: “uf, yo quiero tirar por aquí y quiero hacer algo dentro de mi trabajo que realmente le pueda transmitir estos valores”. Así que, sí. Mi objetivo es trabajar como profesora y ojalá poder transmitirles todo lo que yo siento.

P. Por otro lado, quiero seguir incidiendo en lo costoso que es vivir del atletismo, no siendo igual que en otras disciplinas como el baloncesto o el fútbol. Es complicado, sobre todo después del retiro.

R. El atletismo es el gran olvidado. Es el deporte rey en unos Juegos Olímpicos porque siempre está.

Con la muerte de Alba y David te das cuenta de la importancia de los reconocimientos médicos en el atletismo

P. Es lo que más engancha.

R. Claro. Tú vas viendo una serie de 100 metros, otra de 200 y no puedes dejar de verlo. Siempre es el más olvidado y por mucha repercusión que haya en unos Juegos Olímpicos, en el resto de campeonatos no se le da tanto bombo como a un partido de fútbol entre Real Madrid y FC Barcelona. Luego en tema de apoyo económico también se nota porque es muy poco. Tenemos ayudas por parte de la federación y considero que son pocas. A nivel regional, yo echo más de menos incluso más apoyo económico de Córdoba. Ojalá que el atletismo pueda llegar a ser un deporte como el fútbol, pues sí porque más gente lo practicaría y subiría más el nivel de España, que ayudaría a crecer y a que cada atleta sea mejor. Aunque bueno, de aquí a que lleguemos creo que queda un gran paso.

P. ¿Por qué crees que está tan olvidada?

R. La verdad que esa pregunta ni me la he hecho, porque también hay otros deportes que están también tan olvidados... No sé, no sabría decirte por qué. Al final el fútbol es el que mueve el dinero, imagino. Es lo que ponen en la televisión, es lo que la gente va a ver a los estadios... En el atletismo van los frikis del atletismo y los padres de los atletas (risas).

P. Pero hay una tendencia clara, por ejemplo, en las carreras populares, donde hay una gran afición y también se lee mucho en el periódico.

R. Ahora cada vez más gente se preparan para las carreras populares o medias maratones, pero lo que es atletismo de pista.

P. Me sorprende.

R. Sí. Ojalá inviertan más.

P. Ese apoyo también se nota en los patrocinios. De hecho tu camiseta está llena de patrocinadores porque tienes que llegar a un presupuesto mínimo.

R. Al final yo tengo la suerte de contar con mi padre. No tengo mánager pero es como si lo fuera. Lleva todo ese tema y gracias a él tengo todos esos patrocinadores que están apoyando detrás. Aun así, es una camiseta llena de patrocinadores, pero qué triste ver que son muy pocos. A pesar de que está llena, hemos tenido que ir rascando de cada lado para tener algo mínimo.

P. Incluso que una sola apueste mucho por ti y no tener varios.

R. Claro.

El atletismo mueve más valores que solo pelear por ganar

P. Ahora me pongo un poco más serio. Quería saber tu opinión sobre los fallecimientos de Alba Cebrián y David Pérez, dos atletas muy jóvenes que murieron durante las últimas semanas.

R. No conocía a ninguno de los dos, pero sí conozco a amigos que sí les conocían y se sufre. No entiendes el por qué y sabes que le puede pasar a cualquiera. Uno fue por enfermedad y la otra muchacha por un paro cardíaco. Se te revuelve un poco todo y entiendes la importancia de los reconocimientos médicos. Es duro, sobre todo para los clubes y para la familia.

P. Es peligroso también por el esfuerzo físico y la tensión competitiva a la que estáis sometidos atletas de velocidad.

R. Por eso son muy importantes los reconocimientos médicos para tenerlo todo controlado y a la mínima de tener algún síntoma raro pues hablar con la federación o pedir ayuda. De parte de la federación, los deportistas de alto nivel recibimos ayuda. Ahora están cambiando mucho las cosas y tenemos una aplicación que nos pregunta una vez a la semana cómo nos sentimos, cómo estamos, si necesitamos asistencia médica, si tenemos cualquier otra situación que podamos mejorar, siempre de parte de la federación. La verdad que se agradece.

P. Volviendo a tu trayectoria deportiva, ¿qué medalla internacional es la que más te ha marcado?

R. Le tengo mucho cariño a las dos últimas medallas que hice con el relevo. Esta sub 23 porque se generó muy buen ambiente con el equipo y conseguimos algo que podía pasar, pero que se consiguió. Además, fuimos muy bien preparadas. Tengo una foto en Instagram que salgo yo gritando en cuanto pasé la línea de meta porque sí, éramos terceras de Europa, nos hubiera gustado optar a mucho más, pero es que, buah, lo habíamos conseguido. Veníamos soñando con eso, con hacer récord de España, que lo hicimos. Entonces, fue una medalla que se me va a quedar para la historia y, además, me llevé a mis compañeras que también son rivales en pista. También la medalla sub 20 que sí es verdad que no nos la esperábamos e incluso no nos esperábamos pasar ni a la final. Así que llevarnos una medalla en un Campeonato de Europa fue algo increíble.

P. Tanto el relevo masculino como el femenino estáis en un grandísimo momento, siendo una época dorada del atletismo nacional. Lo mejor de todo es que sois muy jóvenes.

R. Sí, somos bastante jóvenes. En la absoluta sí que hay más diferencia de edad, pero en general hay muy buen equipo y creo que se pueden conseguir grandes cosas si seguimos trabajando así. Además con las concentraciones también hacemos esa sensación de equipo, esa piña que también hace que exista una mejora en la pista.

P. ¿Qué se siente conseguir una medalla internacional?

R. La última fue increíble porque fue cruzar la meta y nosotras teníamos a una compañera que se quedó de reserva y estaba llorando porque también había ayudado a clasificar al relevo para la final y estábamos contentísimas, nos dimos un abrazo. Con ellas me he ido hasta de vacaciones. Se queda un recuerdo para nosotras que al final si confías en el trabajo hecho más el equipo que se forma, pues se pueden conseguir las cosas.

P. Con esto de las vacaciones, también me deja claro lo sano que es el atletismo porque en la selección sois compañeras, pero en un Campeonato de España o de Andalucía sois rivales.

R. Por ejemplo, lo más reciente ha sido este Campeonato de España sub 23. Veníamos sobre todo a luchar por el título Blanca, Berta y yo, que somos tres que hemos sido parte de un relevo donde la otra compañera no ha participado porque ya es absoluta y la que queda está lesionada. Estuvimos desde el viernes que llegamos a Antequera hasta el domingo que nos dieron las medallas juntas, cenando, comiendo, desayunando, hablando con una en la habitación, que si ahora vamos a dar un paseo... Eso es lo bonito del atletismo que puede ser todo lo rival que tu quieras en la pista, pero que los valores que mueven este deporte son mucho más que ganar al otro, son temas de amistad. Es algo que mueve muchos valores y yo creo que el trato que se tiene es genial.

Se me ponen los pelos de punta solo de pensar en unos Juegos Olímpicos

P. Y sobre todo con la toxicidad que hay en otros deportes.

R. Sí, por ejemplo en el fútbol hay mucha rabia y eso se nota mucho. Que si tú le pegas, que si otro te responde. Es cierto que en el atletismo son carreras más individuales y es que gana el mejor, gana el que haya corrido mejor en ese momento.

P. Mirando al futuro a corto plazo, se te acaba la condición sub 23.

R. Sí. No me lo creo ni yo porque se me ha pasado volado desde la categoría sub 16 que empecé hasta ahora. Como si no hubiera pasado nada. Llevo ocho años entrenando con Antonio y no me lo creo ni yo. Me dijo el otro día: “que ya llevamos ocho años para nueve” y yo: “¡¿Cómo?!” (risas). Se me ha pasado volando. El año que viene soy absoluta y no me lo creo. Me llamo vieja a mi misma y solo tengo 21 años todavía.

P. ¿Cómo han sido estos ocho años?

R. Yo creo que los definiría como progresión y trabajo. Es una valoración muy positiva porque de cada competición he aprendido, ya sea un resultado bueno o menos bueno. Nunca digo malo porque nunca he tenido resultados malos. Algunos no son los esperados, pero tampoco considero que hayan sido malos. Ya te digo, algo progresivo y muy positivo.

P. Antes de acabar tu condición sub 23, imagino que estaría bien debutar en unos Juegos Olímpicos.

R. Eso ya sería el remate del tomate, incluso ir al Campeonato de Europa en Roma. Ahora mismo lo tengo ahí, sé que puede estar, que puede salir y Paris si llega será un regalo.

P. ¿Cuándo es el Campeonato de Europa?

R. Es en junio en Roma.

P. ¿Y cómo te clasificas para este tipo de competiciones?

R. De Roma estoy muy cerquita de la marca individual, pero para París primero hay que pasar por el Campeonato del Mundo de relevos que será en Bahamas, allí en la playa. No me sé exactamente los números, pero una serie de selecciones van directos a París. Otros van por ranking pero así te digo yo que no nos metemos (risas).

En Córdoba hace falta un módulo para los atletas

P. ¿Es un objetivo real?

R. Hay opciones si el relevo está en forma. Otra cosa es que nos lleven también a las Bahamas porque como quieren la excelencia...Depende de la federación.

P. Hay varios cordobeses que han debutado en unos Juegos Olímpicos.

R. Sería un sueño cumplido total. Sería emocionante.

P. ¿Qué sería para ti debutar en unos Juegos Olímpicos?

R. Sería cumplir el sueño de todo atleta. Se me ponen los pelos de punta de pensar en los Juegos Olímpicos. Mi objetivo sería disfrutar de la experiencia. Sé que conseguir una medalla estaría complicado porque es muy alto el nivel, es increíble, pero solo el hecho de estar ahí es un regalo.

P. Lo bueno que tienes es que con 21 años, por lo que tienes más posibilidades en tu carrera.

R. Claro. Esto sería debutar en unos Juegos Olímpicos siendo sub 23, pero a nivel absoluto me queda y espero varios Juegos Olímpicos como Los Ángeles. La verdad es que son chulos y tengo que luchar para estar ahí.

P. Por último y como viene siendo habitual en mis entrevistas, ¿dónde te ves dentro de cinco años?

R. Pf, pues seguramente preparando las oposiciones (risas). La vida me ha dado tantas vueltas que no me quiero encasillar en ningún lado. He estado viviendo en Madrid, con la familia en Córdoba y ahora estoy aquí con la familia aquí y todo genial. También voy a acabar la carrera. No sé decirte porque no miro tan lejos. Miro año a año a nivel deportivo, pero en cinco años no sé dónde voy a estar.

P. Puedes incluso haber debutado tanto en París como en Los Ángeles.

R. Ojalá que sí.