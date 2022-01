La UCO celebrará un seminario sobre nuevas estrategias de investigación en agronomía

El Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba (UCO) celebrará el próximo 21 de enero un seminario, sobre nuevas estrategias de investigación en agronomía, en el que las ponencias analizarán, entre otras cuestiones, el uso de imágenes terrestres como herramienta para el estudio de las zonas de montaña mediterránea y las nuevas estrategias para controlar las plagas de nematodos que afectan a diversos cultivos.

En este sentido y según ha informado la UCO en una nota, el avance de la investigación y la incorporación de las nuevas tecnologías permiten la evolución de las herramientas con las que abordar distintas problemáticas y, en este contexto, el trabajo de la comunidad científica y el empuje de la I+D+i se traduce en mejores estrategias para dar respuesta a los retos actuales.

Con el objetivo de visibilizar trabajos de actualidad en el estudio de los ecosistemas en zonas de montaña mediterránea y en la lucha contra los nematodos (fitoparásitos que constituyen una plaga muy importante en la agricultura), la Unidad de Excelencia María de Maeztu-Departamento de Agronomía de la Universidad de Córdoba (Dauco) celebra el próximo viernes 21 de enero el primer seminario del ciclo de 'Dauco Scientific Seminars' de 2022.

El seminario, bajo el lema de New research strategies in hydraulic engineering and plant production, se celebrará en Aula C4 B8 del Edificio C4 Celestino Mutis del Campus Rabanales de la UCO, entre las 12,30 y las 13,30 horas, y los encargados de abordar las temáticas planteadas serán el profesor del Departamento de Biología de la Universidad Estatal de California en Fresno, Alejandro Calderón-Urrea y el investigador de Dauco Rafael Pimentel.

Así y bajo el título de Use of programmed cell death gene products and chalcones to control nematodes: a new strategy for an old problem, Calderón-Urrea hablará sobre la identificación de moléculas pequeñas que puedan actuar contra las plagas de nematodos de manera efectiva.

Teniendo en cuenta que el principal agente nematicida que se usaba contra esta plaga que causa importantes pérdidas monetarias a la comunidad agrícola ha sido prohibido debido a sus efectos tóxicos, se torna esencial encontrar un método de control viable. Así, el profesor dedicará su intervención a un nuevo método de control: las chalconas orgánicas, una molécula con resultados prometedores.

Posteriormente, el investigador de Dauco Rafael Pimentel analizará, con la ponencia titulada Using terrestrial images for defining eco-hydrological indicators in Mediterranean mountain áreas, el uso de imágenes terrestres como herramienta en el estudio de la hidrología en la montaña mediterránea.

Este seminario se ha organizado teniendo en cuenta que, para conocer los pronósticos climáticos y la sostenibilidad de los ecosistemas en alta montaña se usan indicadores eco-hidrológicos, definidos mediante la combinación de información meteorológica (precipitación, temperatura), hidrológica (duración del manto de nieve, caudal) y ecológica (ciclos fenológicos).

Sin embargo, es difícil disponer de esta información de calidad ya que el número de estaciones meteorológicas en altura es escaso, la frecuencia temporal y la resolución espacial de la información satelital usada puede no ser suficiente. Por eso, Pimentel explorará en su charla el potencial del uso de imágenes terrestres como una fuente de información adicional y complementaria a las anteriores, presentando ejemplos de aplicación en Sierra Nevada y Sierra Morena.