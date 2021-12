El PSOE pide al alcalde que "recapacite" y "deje a Ciudadanos fuera de su equipo"

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba José Antonio Romero ha afirmado este miércoles que la remodelación del gobierno local que ha pedido al alcalde, José María Bellido que "recapacite y deje a Cs fuera de su equipo porque, en una ciudad como Córdoba, no se puede seguir manteniendo un gobierno en el que absolutamente todos los miembros de uno de los partidos que lo sustenta tienen algún escándalo a sus espaldas, ya sea relacionado con la mala gestión, la falta de transparencia o los procesos judiciales".

"Es cierto que hoy ha perdido una oportunidad para dar un paso al frente y actuar con la responsabilidad que corresponde al alcalde de una ciudad como Córdoba, pero aún está a tiempo de echarse esta ciudad a sus espaldas", ha insistido Romero.

A su juicio, "con la decisión tomada hoy se premia con un salario al zorro que cuidaba de las gallinas", a lo que ha agregado que "actualmente el puesto de viceportavoz de un grupo no tiene dotación económica por sí mismo".

Por eso, ha preguntado "de dónde y cómo se le va pagar a Dorado y si se va a modificar el acuerdo de Pleno de 4 de julio de 2019 sobre dedicaciones y asistencias de miembros de la Corporación".

El viceportavoz socialista ha dicho que "no son ciertas las declaraciones de Bellido afirmando que el equipo de gobierno ha actuado con ejemplaridad, claridad y contundencia", sino "todo lo contrario: no se puede hablar de ejemplaridad cuando ha existido un caos político absoluto a la hora de afrontar esta crisis, enfrentamientos entre los miembros del equipo de gobierno y posicionamientos contrapuestos", ha advertido.

A todo esto, según ha remarcado, "hay que añadir la solicitud de informes jurídicos para armarse de argumentos cada una de las partes implicadas e incluso trasladar la responsabilidad a los técnicos municipales".

Según el PSOE, "el alcalde no ha actuado con celeridad, sino tarde, mal y parcheando". "Tampoco ha habido contundencia por su parte, porque se ha limitado a repartir las competencias de Dorado entre el resto de miembros de Cs", ha apostillado Romero, quien ha recordado que "la gestión de estos concejales ya está en entredicho desde hace tiempo".

Ha afirmado que "el alcalde ha vuelto a demostrar que es prisionero del grupo Cs y que actúa con cobardía y desconfianza en los concejales de su propio partido al no dar el necesario paso al frente para gobernar en solitario". "Prefiere mantener a su lado a un socio de gobierno en el que todos sus integrantes se encuentran inmersos en alguna polémica o sospecha sobre su gestión", ha lamentado.

Vox: "Una decisión acertada"

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha declarado que fue su grupo el que "pidió que para tranquilidad de todos se le retirasen las competencias a Dorado", a la vez que ha señalado que "hay que esperar a que el juez dicte sentencia, pero está claro que si Dorado siguiese en la Delegación pudiera generar una situación incómoda, incluso para algunos técnicos", por lo que "la decisión ha sido acertada", ha aseverado.

No obstante, la edil ha expuesto que "ahora habrá que ver cómo se suceden los acontecimientos y qué pasa con otros miembros del gobierno que también están bajo sospecha", al tiempo que ha abundado en que el alcalde "llega tarde". Y ha agregado que "hasta que el juez no dicte sentencia no hay culpables, pero en aras de la transparencia y la tranquilidad de todos es correcto que se aparte de sus competencias a Dorado".

Podemos señala que hay "Muchas dudas"

Desde Podemos, su portavoz, Cristina Pedrajas, ha mantenido que "de la reestructuración del equipo de gobierno, una más del alcalde en los dos años y medio, surgen muchas dudas" ante si "realmente es un gobierno único", a lo que ha añadido que "no se entiende por qué tiene que adjudicar la presidencia de una empresa tan importante, con un volumen de trabajo tan grande como es Sadeco, a Albás, que ya de hecho no puede con todas las delegaciones que tiene, además de ser la primera teniente de alcalde".

Igualmente, ha expresado que "Antonio Álvarez se alegrará de dejar atrás la gestión de Cecosam, que tantos dolores de cabeza le da, y por otro lado María Luisa Gómez Calero sólo tiene el Casco para justificar su sueldo y parece que ahora con Cecosam ya va a poder justificarlo de alguna forma". "Todos son interrogantes y no parecen buenas decisiones", ha apuntado la edil, quien ha dicho que "se verá cómo evoluciona la historia y qué más cambios va a haber próximamente".