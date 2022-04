El PSOE pide al alcalde que “pague a tiempo” a sus proveedores en lugar de “anunciar limosnas”

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha pedido al alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido (PP), que “pague a tiempo a sus proveedores en lugar de anunciar limosnas”, pues la “verdadera ayuda” que le puede dar a los autónomos y a las empresas es “pagarles a tiempo su trabajo, no darles una limosna de los remanentes, como ha prometido recientemente”.

Tal y como ha indicado el PSOE en una nota, Romero ha exigido al primer edil que “deje ya de hacer anuncios como éste y deje de utilizar a los cordobeses para hacer política contra el Gobierno de España”, todo ello después de que el alcalde haya anunciado que “va a utilizar parte del dinero de los remanentes presupuestarios para conceder ayudas a autónomos y pymes”.

“Ese dinero no son los ahorros del Ayuntamiento”, sino que son “el fruto de una falta de gestión absoluta, de no ejecutar los proyectos que se aprueban en los presupuestos”, ha afirmado el edil socialista, quien ha explicado que “nosotros nos abstuvimos el año pasado para permitir que esas cuentas salieran adelante, en un acto de responsabilidad, pero no ha servido para nada porque el dinero sigue guardado en el cajón mientras la ciudad sigue pidiendo a gritos un impulso de desarrollo económico”.

Para el PSOE, “la mejor forma de ayudar a autónomos y pymes es pagarles en tiempo y forma, algo que no está haciendo este gobierno municipal de PP y Cs”. “Según datos del Ministerio de Hacienda --ha continuado Romero--, en el mes de febrero el Ayuntamiento de Córdoba ha tardado de media 51 días en pagar a sus proveedores”, una situación “preocupante porque son casi diez días más que en el mes anterior”.

Para el viceportavoz del PSOE, “especialmente grave es el período medio de pago en el Imtur, encargado de uno de los sectores estratégicos de la economía cordobesa”, pues la cifra “supera los 67 días”.“ Es el mismo tiempo que tardan en pagar en el Imdeec, encargado del desarrollo económico y el empleo en la ciudad”, ha lamentado.

En el resto de organismos municipales la situación “no es más esperanzadora”, pues, según ha detallado, son “54 días de media en Urbanismo, 57 en el Instituto Municipal de Deportes o 70 en el Imgema”.

Por todo ello, ha pedido al alcalde “que pare de una vez de hacer publicidad y marketing por arañar cuatro votos y que se ponga a trabajar para gestionar la ciudad”, resaltando que “si se limitara solamente a gastar el presupuesto que se aprobó en su momento no tendría que recurrir a ayudas extraordinarias, porque cubriría gran parte de las necesidades de los habitantes de la ciudad”.

“Cientos de empleos se están perdiendo en la ciudad por no gastar ese dinero”, ha avisado Romero, quien ha alertado de que “Bellido pide y cobra impuestos a los ciudadanos y luego no gasta ese dinero porque ni sabe ni quiere hacerlo”, ha asegurado el edil.

Los socialistas han acusado al alcalde de “mentir continuamente”, ya que “no hay solidaridad en el aplazamiento del IBI sino una metedura de pata a la hora de contratar un programa que no está preparado para albergar tal cantidad de datos”. También “miente porque los remanentes no vienen de un esfuerzo ahorrador de Bellido, sino de su incapacidad para invertirlo en la ciudad”. “Miente cuando anuncia proyectos y obras que sabe perfectamente que no va a ejecutar”, ha añadido.

Para concluir, Romero ha exigido al alcalde que “deje ya esta estrategia torticera porque se le va a volver en contra”. “O ejecuta, gasta y dice la verdad o que coja la maleta y se vaya a su casa porque Córdoba no puede aguantar un año más esta nefasta gestión”, ha sentenciado José Antonio Romero.