IU pide al Ayuntamiento que solucione el problema con la caldera en el colegio San Lorenzo

El grupo municipal y la dirección local de Izquierda Unida Córdoba han exigido al alcalde y al equipo de gobierno que solucione el problema con la caldera del colegio público San Lorenzo.

Desde IU han señalado que hace unos días desde la Ampa del colegio trasladaron su preocupación porque en pleno invierno todavía el Ayuntamiento no ha revisado ni llenado la caldera, por lo que mucho nos tememos que quienes paguen la “desidia” de este equipo de gobierno serán “los niños y niñas de este colegio público”.

Hasta la fecha, añaden desde IU, “no sólo no han ido a subsanar esta situación, que además supone un peligro para los niños y niñas el no tener revisada la caldera, sino que incluso no han contestado a la petición de la Ampa”, por lo que se vuelve a demostrar la “falta de gestión y de comunicación” del equipo de gobierno “más de caro de la historia”, con una nómina de asesores que “suponen 2,3 millones de euros al año y que lo único que hacen es calentar el sillón”.

No obstante, esta “falta de atención y de respuesta” con el colegio San Lorenzo no sólo se da con la caldera sino también con otros problemas de de “mantenimiento” de las instalaciones.

En este sentido, desde IU se exige al equipo de gobierno que “atienda todas y cada una de las peticiones que se han hecho desde el colegio en los últimos meses y que tienen que ver con la reposición de azulejos y de ventanas o de subsanar problemas en los aseos del colegio o en la jardinería”.

Revisión de las calderas

Aprovechando la ocasión, desde el grupo municipal y desde la dirección local han exigido al alcalde que “actúe y mantenga en condiciones todos los colegios públicos de la ciudad y, ya que se aproxima el frío, que revise todas y cada unas de las calderas, porque Córdoba, sus niños y niñas, no se merecen que su educación se convierta en un problema, por la condiciones en las que la desarrollan, y todo por la incapacidad e inoperancia de este equipo de gobierno”.