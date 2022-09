Educación destaca la labor de los inspectores para contribuir a “mejorar los resultados” académicos del alumnado

La consejera de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha destacado este viernes la labor de los inspectores, a los que considera “un pilar fundamental para que el alumnado mejore los resultados y alcance la excelencia académica”, dado que se trata de uno de los colectivos que trabaja de manera colaborativa con los centros y equipos directivos, “lo que les permite tener una visión de conjunto del sistema educativo”.

Según ha informado la Junta en una nota, así lo ha indicado Del Pozo en la apertura de la Jornada de Formación de la Inspección Educativa, que se ha celebrado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO), con la asistencia del consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado del Gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, y el rector de la UCO, Manuel Torralbo, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Patricia del Pozo ha informado de que el objetivo de las jornadas es dar a conocer los aspectos esenciales del nuevo desarrollo curricular de la Lomloe y el trabajo realizado en Andalucía en este ámbito, “con el fin de marcar las líneas fundamentales del trabajo de los inspectores en el labor de asesoramiento a los centros docentes y a los equipos directivos”.

Sobre la nueva Ley, la titular de Desarrollo Educativo y FP ha afirmado que “tiene en su origen unas características que no comparto, porque no nació de un consenso previo y sus propuestas no surgieron de un debate social amplio, que hubiera asegurado un conocimiento general de las propuestas”.

Del Pozo también se ha referido al currículum andaluz y a la apuesta por “poner en valor la cultura del esfuerzo y que camine hacia la excelencia, sin dejar a ningún alumno o alumna atrás”.

La Jornada de Formación de la Inspección de Educación de Andalucía, bajo el título de 'La inspección educativa y el nuevo desarrollo curricular', se encuadra dentro del Plan de Formación para el Perfeccionamiento y Actualización Profesional de Formación de la Inspección Educativa de Andalucía 2019-2023.

En la misma se han desarrollado una serie de ponencias, como 'Las programaciones didácticas y las situaciones de aprendizaje en el nuevo desarrollo curricular en Andalucía', impartida por la jefa de servicio de la dirección general de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, Carmen Pilar García, o la titulada 'El nuevo marco curricular. Documentos para su concreción e implementación', a cargo del subdirector general de Ordenación Académica de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación y FP, Lucio Calleja.

También forman parte del programa la conferencia titulada 'Módulo de evaluación por competencia en Séneca', a cargo de técnicos de la dirección general de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, mientras que el inspector general de Educación, Manuel Jesús Sánchez, presenta la Guía de asesoramientos a centros docentes para desarrollar y completar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, conforme a la normativa de aplicación.

El cuerpo de inspectores está integrado por 285 docentes y tiene entre sus funciones supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua, así como velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo en los centros docentes.