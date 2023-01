'Córdoba, perla de Occidente': la historia de la ciudad contada en imágenes 3D

La primera jornada de la presentación de la oferta turística de Córdoba capital en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2023 ha contado con la promoción del vídeo 'Córdoba, perla de Occidente', un trabajo realizado fusionando imágenes 3D y reales para contar la historia de la ciudad.

Creado por Córdoba Travelers, el vídeo tiene una duración de 30 minutos y fue ideado antes de la pandemia, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha difundido en Fitur, tras la recuperación del sector después del Covid.

Traducido y locutado a varios idiomas -español, francés, alemán e inglés-, 'Córdoba, perla de Occidente' cuenta la historia de la ciudad desde la Prehistoria hast anuestros días, abundando en periodos de esplendor como la Corduba romana o la época árabe, que dejaron un rico patrimonio en la ciudad que hoy atrae a los turistas.

Las imágenes 3D que recrean la Córdoba de hace siglos se fusionan con imágenes reales, ha explicado a Cordópolis el responsable del vídeo, Antonio Llamas, que ha sido el encargado de hacer la presentación en Fitur. “Recorre la historia de Córdoba hasta nuestros días”.

Así, en el vídeo se pueden ver recreaciones de espacios y monumentos hoy desaparecidos y se reconstruyen otros de los que se conservan restos. El Templo Romano, el anfiteatro y el teatro romano, la Mezquita o personajes como Ibn Finnás, son algunos de los protagonistas de este trabajo de promoción de la historia de Córdoba.

El vídeo ya ha sido utilizado en varias ferias y acciones de promoción turística de Córdoba, según han confirmado los responsables del proyecto, que ahora se impulsa desde Fitur.

