Córdoba muestra la Policía Turística como garantía de seguridad para el visitante

Córdoba capital ha mostrado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid su apuesta por la Policía Turística como garantía de seguridad para el visitante.

La Policía Turística cuenta con una patrulla que trabaja en el entorno del casco histórico que frecuentan los visitantes de la ciudad, con formación en idiomas para ofrecer un asesoramiento y ayuda específicos a estas personas.

El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha presentado en Fitur esta unidad de la Policía Local y ha asegurado que “Córdoba está entre los mejores registros de todas las ciudades evaluadas por los turistas en materia de seguridad”.

Con la incorporación el pasado año de 70 nuevos agentes a la Policía Local de Córdoba, la ciudad retomó la unidad de la Policía Turística para ofrecer un servicio específico a los visitantes. Estos policías ofrecen asesoramiento e información turística, con folletos informativos, además de dar consejos sobre seguridad a los turistas y, por supuesto, atenderlos si necesitan interponer alguna denuncia.

Desde el Ayuntamiento se pretende que la Policía Turística sume en el objetivo de “hacer más competitiva” a Córdoba en el sector turístico, ofreciendo una garantía de seguridad a quienes visitan la ciudad.

