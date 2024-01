La cantera del Carnaval pide paso en el Gran Teatro

Es una de las novedades más relevantes. Lo es tanto respecto de la pasada edición como de muchas anteriores. Cierto es que siempre la tiene con la actuación de grupos infantiles, pero esta vez la cantera contará con mayor presencia si cabe. Porque en la 41 edición del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, que arrancó el miércoles, competirá una comparsa juvenil. Serán dos las formaciones de esa categoría sobre las tablas del Gran Teatro, pero sólo una pugnará por uno de los premios. Aunque esta opción sea más un sueño que un objetivo.

Este jueves inicia su andadura en el certamen ‘La Banda Calavera’, nombre con el que participa la agrupación. Pero, ¿cómo surge el proyecto? “Es el resultado de la chirigota infantil que sacamos el año pasado”, indica su director, Cristóbal Fernández. Se refiere a ‘Los Minions’. “A su vez, surgió de la ilusión y las ganas que vimos en nuestros niños y niñas cuando Adri sacó la comparsa ‘Los pintamundos’. Estaban entregados”, añade quien está al frente del grupo. Menciona una propuesta de Adrián Fernández que en 2020 llegó a semifinales.

Precisamente. Adri es, junto con David Reyes, autor de letra y música de ‘La Banda Calavera’. Sobre la formación, su director apunta que para 2024 vieron la ocasión de avanzar en el ámbito de la cantera. “En la chirigota había niños de todas las edades. Aunque supieron convivir muy bien, este año hemos querido que los mayores dieran un pasito más”, explica Cristóbal Fernández. La relevancia de estos grupos es grande, pues alimenta el relevo generacional. “Creo que no sólo es posible sino que, a día de hoy, ya es una realidad”, expresa quien maneja la batuta en este caso.

Ilusión y trabajo para cimentar el futuro

Como en otros aspectos de la vida, es necesario que haya jóvenes que garanticen la continuidad de la fiesta. “Sin ir más lejos, yo formo parte de ese relevo generacional y mis hijos ya tienen también el gusanillo. Yo participé en agrupaciones infantiles desde muy pequeño y aquí sigo, ahora aprovechando la oportunidad de poner mi granito de arena y formar cantera”, expone Cristóbal Fernández. No obvia, en todo caso, que hay trabajo por hacer. “Por supuesto, es importante que sigan apareciendo agrupaciones así para mantener vivo nuestro Carnaval”, precisa el director de ‘La Banda Calavera’.

También participarán tres grupos infantiles -dos chirigotas y un cuarteto- y un segundo juvenil, también en la modalidad de comparsas. Pero sólo competirá éste, que quizá ayude a fomentar este tipo de formaciones. “Creo y espero que sí. Es uno de nuestros objetivos, crear cantera”, señala Cristóbal Fernández en este sentido. “De hecho, en los ensayos generales estamos viendo a niños que están siendo partícipes de la ilusión del grupo y a los que les gustaría estar ahí”, argumenta. “Tenemos que poner en valor el trabajo de los compañeros con los grupos infantiles”, desea agregar.

Esencial es que los miembros del grupo, chicos y chicas, “lo están viviendo con mucha ilusión”. “Desde el primer día han mostrado muchas ganas de aprender. Están en la comparsa porque es lo que les gusta y cuando algo te gusta, sólo puedes poner ganas e ilusión”, destaca Cristóbal Fernández. Y subraya: “No son sólo componentes de ‘La Banda Calavera’, son amigos que comparten ese veneno del Carnaval”. “Ahora sólo queda enfrentarse a los nervios de ponerse ante el público y yo confío en que los van a transformar en ganas de mostrar todo lo que hemos trabajado”, finaliza.

El objetivo, disfrutar de la experiencia

“Saben que es una experiencia única y estoy seguro de que la van a aprovechar”, dice el director de la agrupación. Esto es lo realmente importante. Lograr un premio les gustaría, pero son realistas. “Mentiría si digo que no queremos competir, de ser así no concursaríamos, pero somos conscientes de que es una comparsa muy joven, con muy poca experiencia”, admite. Al tiempo, Cristóbal Fernández resalta que “por falta de esfuerzo no va a ser, porque el grupo está muy trabajado y el repertorio es muy alegre, con músicas frescas, muy al tipo”.

Quien comanda el proyecto lo tiene claro, en definitiva: “Nuestro objetivo principal ya lo hemos conseguido y si llegamos lejos, pues mucho mejor”. Por otro lado, Cristóbal Fernández afirma que dirigir una comparsa juvenil “supone, sobre todo, un reto”. “Hay niños que ya han nacido en esto, pero también los hay que prácticamente empezaron de cero, sin saber qué era un ensayo o la estructura de un pasodoble. Ver cómo han evolucionado en estos meses no tiene precio”, asegura con orgullo. Tras el esfuerzo de meses, el Gran Teatro les espera, aguarda a ‘La Banda Calavera’.