La lluvia vuelve a Córdoba como regalo tardío de Reyes

Durante el fin de semana, el que ponga fin a las fiestas navideñas, la lluvia volverá a visitar la provincia gracias al paso de un sistema frontal. Lo hará durante la jornada del domingo, como un regalo tardío el día de Reyes. Hasta entonces, tanto la jornada del viernes como la del sábado estarán protagonizadas por la estabilidad anticiclónica, la posible presencia de nieblas y brumas en zonas de valle, y por las bajas temperaturas a primeras horas de la mañana que podrán registrarse en numerosos puntos de la provincia.

La dorsal anticiclónica que va a seguir controlando la atmósfera cordobesa hasta la tarde del sábado, permitirá que las temperaturas nocturnas caigan por debajo de los 5 grados en cualquier punto de la provincia. Las mínimas podrán volver a rozar la helada en zonas abiertas y bien expuestas de Sierra Morena y la Subbética, mientras que en el valle del Guadalquivir el termómetro caerá hasta rondar los 2 a 4 grados a primeras horas de la mañana. El aire frío en altura servirá además para que las máximas registradas tanto en la jornada de Reyes como en la del sábado 7 de enero queden contenidas en el entorno de los 15 grados

El cambio llegará durante la tarde del sábado. Para entonces se espera un notable aumento de nubosidad, que servirá tanto para contener las máximas de la jornada como para dejar las primeras gotas en algunos puntos de la provincia. No obstante, no será hasta la jornada del domingo cuando se registren las precipitaciones más generosas con el paso del frente. Aún así, no se esperan grandes acumulados a lo largo del episodio, pudiendo rondar los registros medios entre 3 a 5 litros por metro cuadrado hasta últimas horas del domingo.

La llegada del frente tendrá además un notable efecto sobre las temperaturas mínimas que se registren durante dicha jornada, con un ascenso generalizado de entre 6 a 8 grados respecto a las mínimas del sábado. Así, en la capital y el resto del valle del Guadalquivir el termómetro no bajará de los 11 o 13 grados durante la mañana del domingo, mientras que las máximas a duras penas experimentarán variación respecto a las de días atrás.

