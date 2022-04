La lluvia regresa a Córdoba en el preámbulo de la Semana Santa

A menos de siete días de que Córdoba y el resto de Andalucía recuperen una Semana Santa de casi plena normalidad, los negros nubarrones no terminan de disiparse sobre el horizonte. La normalidad ha llegado también a la atmósfera, y eso en abril implica incretidumbre, mucha incertidumbre. A falta de definirse lo que pueda ocurrir a partir del próximo Domingo de Ramos, lo único cierto hasta ahora es que el preámbulo de las fiestas volverá a estar pasado por agua.

No obstante, las precipitaciones no serán tan abundantes como inicialmente estaban previstas y no se prolongarán tanto en el tiempo. Además, aunque la lluvia y el frío vayan a mantenerse a comienzos de esta semana, la estabilidad recuperará pronto el control de la atmósfera cordobesa, a la que acompañará además un progresivo y marcado ascenso de las temperaturas que aproximarán el termómetro, por primera vez en todo el año, hasta la barrera de los 30 grados.

A comienzos de semana, la masa de aire fría que ha devuelto el termómetro a valores invernales, interactuará con un área de baja presión sobre la vertical del Golfo de Cádiz. Allí se profundizará durante la tarde del lunes, desde donde enviará diversas bandas de precipitación a todo el sur peninsular entre las jornadas del martes y el miércoles. Así, las precipitaciones volverán a tomar el protagonismo meteorológico en la provincia, dejando un ambiente lluvioso desde la madrugada del martes 5 de abril.

Las lluvias, que podrán ser en forma de chubascos e ir acompañadas de tormentas, serán más abundantes e intensas durante la tarde del martes, tendiendo a remitir a partir de la jornada del miércoles 6. En todo caso no se esperan grandes acumulados, llegando la lluvia prevista hasta el próximo jueves a unos 10 a 15 litros de media, siendo más elevados en la mitad sur de la provincia y sin descartar que puntualmente puedan darse registros superiores por efecto de la torrencialidad.

A las precipitaciones les acompañará un ambiente muy frío en toda la provincia, en especial durante la jornada del martes cuando el termómetro a duras penas superará la frontera de los 10 grados. El frío retenido durante estos días podría incluso derivar en la presencia de algunas nevadas en cotas altas de la provincia durante los primeros momentos de precipitación.

Esa inestabilidad tenderá a desaparecer por completo a partir del jueves 7, cuando junto a los cielos despejados, el termómetro iniciará una escalada hasta aproximar las máximas de nuevo a los 25 grados a partir del viernes de Dolores. Desde entonces se abre el campo de la incertidumbre, en el que la llegada de una nueva borrasca al entorno peninsular dejaría de nuevo precipitaciones en el comienzo de la Semana Santa. Un escenario que podría ir precedido, o incluso sustituido, por la entrada de una potente masa de aire cálido desde el norte de África, que acercaría el termómetro a la barrera de los 30 grados durante la tarde del Domingo de Ramos.

