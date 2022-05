Córdoba comienza su primera Feria a 40 ºC desde que hay registros

Ayer el extraordinario episodio de calor que estamos viviendo en todo el sur peninsular dio su primer aviso. Córdoba registraba 38.9 °C en la sexta tarde más calurosa de mayo vivida en la capital desde que hay registros. Este fin de semana lo más probable es que esa marca pierda dos posiciones. La tarde del viernes debería pasar a la historia local como la tercera del mes en su historia meteorológica en alcanzar la cota de los 40 grados. Y todo justo en el arranque de la Feria, la primera en vivir una jornada bajo la amenaza de los avisos por calor.

Calor excepcional para mayo, posiblemente histórico en algunas zonas y con incertidumbre en registros finales

Sólo la nubosidad y el polvo en suspensión que acompaña a la irrupción de la potente masa de aire cálido en altura podrá poner freno a un termómetro con potencial de batir la máxima histórica de mayo. De hacerlo ocurrirá durante la tarde del viernes, cuando se espera que el episodio de calor alcance su punto álgido en la provincia. Para hoy las temperaturas podrán alcanzar o superar la barrera de los 40 grados en casi cualquier punto del valle del Guadalquivir. La temperatura del aire en altura alcanzará una anomalía de entre 14 a 16 grados respecto a lo habitual para esta época del año. La traducción en superficie es de máximas más propias de mediados de julio, en plena canícula, donde es muy probable que pueda batirse la barrera de los 40 grados.

En el resto de la provincia las temperaturas serán igualmente muy elevadas y ante las que la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados. En la campiña cordobesa, donde se encuentra la capital, el aviso es de nivel naranja por temperaturas de 40 grados en las horas centrales de la jornada, y que pasará a amarillo durante la jornada del sábado cuando el calor comience a remitir levemente. Será no obstante dicha jornada la primera de feria que vivan los cordobeses bajo riesgo declarado por calor en toda su historia.

Aunque la jornada del sábado tal vez no sean las máximas las que centren la atención. Las temperaturas a primeras horas de la mañana también serán noticia por lo inusualmente elevadas. De media los valores en casi cualquier punto de la provincia no bajarán de los 19 o 20 grados, siendo además más elevadas en cotas medias del norte y el sur. En localidades especialmente sensibles a este tipo de entradas como Doña Mencía, podrán no bajar de los 24 grados a lo largo del fin de semana debido a su ubicación. Unas temperaturas a las que les costará bajar debido a la nubosidad de tipo alto y el polvo en suspensión, pudiendo llegar a quedar por encima incluso de lo inicialmente previsto.

El respiro llegará a partir de la jornada del domingo. Para entonces el paso de la depresión hasta el noroeste peninsular barrerá la potente masa de aire cálida peninsular, provocando un descenso en las temperaturas de unos 5 grados. Dicha bajada se mantendrá durante al menos durante el comienzo de la próxima semana, devolviendo el termómetro a valores relativamente más normales para el último tercio de mayo.

