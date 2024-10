La gran tromba que asoló Aguilar en 2010 fue la mitad de contundente que la DANA de Valencia

El 16 de agosto de 2010, hace 14 años, la provincia de Córdoba sufrió un episodio similar al que ha arrasado gran parte de Valencia. Un episodio de lluvias torrenciales muy localizado provocó la muerte de tres personas en Aguilar de la Frontera y cuantiosos daños materiales. En Aguilar de la Frontera aún se recuerda con miedo aquella tarde en la que de repente el cielo se precipitó sobre las cabezas de sus vecinos, que admitieron que jamás en su vida habían visto llover con esa violencia. Pero aquel terrible episodio fue la mitad de contundente que la DANA que ha arrasado Valencia, que además ha afectado a un territorio mucho más amplio.

El episodio fue detallado en este reportaje de Miguel Moya, publicado en Cordópolis hace ocho años. Aquella tarde se llegaron a recoger en Aguilar de la Frontera 218 litros, en un diluvio histórico, que hizo crecer un torrente de agua que se llevó por delante coches y la vida de tres personas. En el pueblo se atendieron más de un centenar de incidencias y los daños en el campo fueron dantescos, con pérdidas del 100% de los cultivos del olivar.

La Aemet consideró que el caso de Aguilar de la Frontera fue excepcional por las lluvias torrenciales, ocurridas de noche y en un valle del interior, así como por la gran dificultad de prever con antelación una situación tan singular. En la provincia de Córdoba no había datos, al menos desde 1971, que superasen los 200 litros en un día, en ninguna estación. El sistema que afectó al sur de la provincia de Córdoba fue, no obstante, muy similar al de Valencia, aunque no en dimensiones.

Este martes, la estación automática de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) registró 445,4 litros por metros cuadrado, la mayor cantidad de precipitación en 24 horas en la Comunitat Valenciana desde la gota fría del 11 de septiembre de 1996, cuando se acumularon 520 litros en Tavernes de la Valldigna. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estos acumulados “descomunales” son mucho más peligrosos cuando se registran en zonas de interior próximas a sierras que cuando se registran en la costa, porque provocan crecidas y avenidas.

Tal y como relataba el propio Miguel Moya, del Colectivo Meteofreak, el 83 % de las precipitaciones superiores a 200 litros en 24 horas, en España, se dan en otoño y en el comienzo del invierno. Solamente un 2 % ocurren en verano. La mayoría, además, se produce en el golfo de Valencia, en el entorno del río Guadalhorce y entre Sierra Nevada y la costa (por el “forzamiento” orográfico). De hecho, es exactamente lo que ha ocurrido con el episodio actual

En aquel estudio, la Aemet analizó 887 estaciones andaluzas con al menos 10 años completos de datos, del periodo 1961-2010. En 197 días (un 1 %) se superaron los 150 litros en al menos una de las estaciones estudiadas, días que se encontraban mayoritariamente de octubre a diciembre.

Córdoba ya ha visto llover con esa violencia, en verano y en un punto muy localizado, como fue Aguilar de la Frontera. Pero no sobre un territorio tan extenso como lo ha hecho en Valencia. Y también con terribles consecuencias, la muerte de tres personas sorprendidas por una inesperada tromba que se llevó por delante todo lo que se ponía a su paso.