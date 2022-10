La provincia de Córdoba registra máximas superiores a los 35 ºC a las puertas de noviembre

Más de 35 ºC de temperatura máxima es un valor que hay veranos que no se alcanzan en algunos puntos del norte de España. Este jueves, 27 de octubre, a apenas cuatro días de que arranque noviembre, ha habido un punto de la provincia de Córdoba donde se ha superado ese valor: Fuente Palmera.

Según el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el municipio maleno, a las 16:00 de la tarde de este jueves se han alcanzado los 35,2 ºC, una temperatura máxima muy elevada. En Córdoba capital, por ejemplo, nunca se han superado los 31,6 ºC entre el 27 y el 31 de octubre de años anteriores. Este jueves esa marca ya se había batido. Después de las 17:00 el registro alcanzaba ya los 32,5ºC de temperatura máxima.

En esta ocasión, las previsiones se han quedado hasta cortas, ya que no se preveían máximas superiores a los 33 ºC en el Valle del Guadalquivir. Finalmente se han ido por encima de los 35 ºC, una marca absolutamente veraniega. En Montoro se rozaban los 33 ºC a las 15:00, el último valor provisional aportado por la Aemet en su red.

Los registros han sido muy altos en varios puntos de la provincia. También en el sur. En Doña Mencía, por ejemplo, se han alcanzado los 33,5 ºC a las 16:30. Se trata de un récord de temperatura para un mes de octubre. Pero es que por la noche la temperatura no ha bajado de los 21,5 ºC, anotados pasadas las 8:00 de la mañana. Son mínimas también anormalmente altas para esta época del año. En el norte de la provincia también se han superado los 30 ºC, como señala el observatorio de Hinojosa del Duque a las 15:40 de este jueves.

Para este viernes se espera que las máximas sigan siendo altas, aunque no tanto. La Aemet prevé valores de 31 ºC en Córdoba capital, Lucena o Priego de Córdoba, y de 28 ºC en Pozoblanco, según su estimación.

Toda la información del Colectivo Meteofreak en Twitter y en Facebook.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!