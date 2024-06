Activados avisos por temperaturas que pueden llegar a los 40º C este jueves en Córdoba

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de activar el aviso amarillo por altas temperaturas en Córdoba para el próximo jueves, según destaca en su página web.

En concreto, la Aemet prevé máximas de 39 ºC en la Campiña cordobesa, incluyendo a la capital. Localmente, se podrán incluso alcanzar los 40 ºC, como ya ocurrió el pasado 30 de mayo. El aviso se activará a las 13:00 y estará en vigor hasta las 21:00.

Es la segunda semana consecutiva con avisos por calor en lo que llevamos de año -en Córdoba, el aviso amarillo se activa cuando se prevén temperaturas de 38 ºC-.

El jueves de la semana pasada, la estación de la AEMet situada en Vega Armijo, en el término municipal de Montoro, marcó unos provisionales 40.0 °C. En la estación de Córdoba Aeropuerto, el registro se quedó aquella tarde en 39.4 °C.

