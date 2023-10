De 20 a 100 litros: los modelos dibujan varios escenarios de lluvias intensas para el jueves

El 11 de octubre de 2005, Córdoba sufrió el impacto de Vince. Nació como huracán y dejó lluvias torrenciales en Córdoba capital. Aquel 11 de octubre cayeron en Córdoba 91,5 litros, según el registro anotado en el observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el Aeropuerto. Nunca ha llovido tanto en un día de un mes de octubre en Córdoba. El récord de lluvia en un día en Córdoba se alcanzó el 2 de noviembre de 1997. Aquel día cayeron en Córdoba 154,3 litros. Tanto en 2005 como desde luego en 1997, esas precipitaciones tan torrenciales para una ciudad como Córdoba dejaron un reguero de incidencias e inundaciones.

Aunque los modelos han ido desinflándose en las últimas horas, para este jueves se prevé en la provincia de Córdoba una jornada de intensas precipitaciones. Muchos de los modelos de predicción apuntaban a que el récord de lluvia que dejó Vince en octubre de 2005 estaba en peligro. Aunque los rangos de acumulados son ya menores, aunque no por ellos dejan de ser importantes.

De esta manera, los modelos coinciden en que lloverá, y que no será poco: entre 20 y algo más de 100 litros, según los pronósticos más extremos. La media del modelo americano GFS señala que este jueves se podrían recoger en Córdoba en torno a los 50 litros en menos de 24 horas, una cifra más que notable para una zona sedienta pero una sequía que ha vaciado embalses y que ha secado acuíferos. Una regada de este calibre es posible gracias a la entrada desde el Atlántico de un río de humedad que, por la configuración orográfica de Córdoba, podría dejar importantes acumulados en puntos de Sierra Morena o del propio Valle del Guadalquivir.

De momento, la Aemet ya ha adelantado avisos, que son de color amarillo. Lo son por precipitaciones de hasta 20 litros en menos de una hora o de 60 en menos de 12 horas. También por vientos intensos que podrían alcanzar rachas de 80 kilómetros por hora. Este martes al mediodía ya hubo un vendaval que dejó una racha de 68 kilómetros por hora en el Aeropuerto de Córdoba, y sus consecuentes incidencias.

Las lluvias alcanzarán a la provincia de Córdoba de manera generalizada a partir de este miércoles, aunque principalmente en el centro y en la mitad sur. Las precipitaciones de este miércoles serán débiles y tenderán a desaparecer conforme avance la jornada. Para dejar paso a una madrugada pero especialmente a una jornada del jueves interesante.

Los modelos coinciden en señalar que las primeras precipitaciones no serán intensas y que irán generalizándose de noroeste a sureste conforme avance la jornada. Pero sí que dibujan un momento especialmente complicado a la caída de la tarde. A partir de entonces, la lluvia irá ganando en intensidad, con la posibilidad, incluso, de precipitaciones que pueden llegar a ser torrenciales. Ya en la madrugada del viernes la tendencia será a que vayan perdiendo esa intensidad y a que poco a poco tiendan a desaparecer ya ante un fin de semana que en principio no tendría riesgo alguno de precipitación.

En cualquier caso, el modelo llega a dibujar escenarios probables en los que los responsables de la seguridad ciudadana deberían estar atentos, tanto por la intensidad que podrían alcanzar las lluvias como las rachas de viento que se prevén.

