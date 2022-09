La Paz y Esperanza presenta los estrenos para su Coronación Pontificia

El próximo 15 de octubre la Hermandad de la Paz y Esperanza vivirá un acto histórico pues la imagen de su titular mariana, María Santísima de la Paz y Esperanza, será coronada pontificiamente en la Santa Iglesia Catedral. Este acto estaba previsto para el año 2020, pero la aparición de la Covid-19 obligó a retrasarlo hasta que la situación lo hiciera posible. Ahora, cuando queda menos de un mes para que la Paloma de Capuchinos sea coronada, la galería de presidencia de la Diputación de Córdoba acogerá hasta el próximo domingo 25 de septiembre una muestra donde se exponen distintas piezas relacionadas con este importante acto.

De esta forma, en la exposición se pueden contemplar todo tipo de enseres relacionados con la coronación pontifica como carteles, documentos, joyas u otras piezas con los que la Virgen de la Paz y Esperanza ha sido agasajada por sus hermanos, hermandades y autoridades. De entre todos estos estrenos destaca la presea con la que la imagen será coronada, obra del orfebre cordobés Manuel Valera y realizada en oro y cristal de roca. La nueva corona cuenta con un canasto de bocel liso con 6 broches de joyería, del que acaban naciendo bóvedas celestiales enjoyadas en las que se asientan ángeles exentos de armas, en alusión a la paz, y que sujetan guirnaldas de flores como ofrenda a la Virgen.

La presea cuenta también con alusiones a San Rafael y al Espíritu Santo. El resplandor, por su parte, está realizado con hojas y ramas de estética barroca con pedrería incrustada, que se entrelaza con rayos de cristal de roca sobre los que se intercalan ramas de olivo de oro blanco. Rematando todo el conjunto se pueden observar 12 estrellas apocalípticas, caracterizadas por el empleo de la técnica de la microfusión, que se unen a otras 14 de cristal de un tamaño más reducido.

En la exposición también se pueden contemplar otras piezas como la nueva diadema que la imagen portará el día de su traslado, obra del orfebre cordobés Jesús de Julián, o la nueva media luna, obra igualmente del orfebre cordobés Jesús de Julián según diseño del artista malagueño Curro Claros. En la muestra destacan igualmente otros enseres como la nueva saya de coronación, ofrendada por un grupo de devotos y realizada por el bordador cordobés Rafael Jódar, o un relicario de plata del siglo XIX con una reliquia de Fray Leopoldo de Alpandeire, regalo de los padrinos de esta coronación pontificia, la Orden de Hermanos Menores Capuchinos.

Recorridos extraordinarios

Por otro lado, la corporación del Miércoles Santo hizo públicos este martes los recorridos que seguirá la Virgen de la Paz y Esperanza tanto en el traslado del día 8 de octubre como de la procesión extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de octubre tras el acto de la Coronación Pontificia. Así, el día 8 de octubre la imagen partirá desde la Plaza de los Capuchinos a las 18:30 horas para seguir el siguiente itinerario: Conde de Torres Cabrera, Ramírez de las Casas Deza, Plaza del Cardenal Toledo, Carbonell y Morand, Alfonso XIII, Capitulares, Diario Córdoba, San Fernando, Cruz del Rastro, Ronda de Isasa, Puerta del Puente, Torrijos, Cardenal Herrero, Puerta del Perdón y entrada en la Mezquita-Catedral a las 21:30 horas.

Asimismo, el día 15 de octubre la Paloma de Capuchinos saldrá desde la Mezquita-Catedral a las 20:30 horas para realizar un extenso recorrido por distintos enclaves de la ciudad: Puerta del Perdón, Cardenal Herrero, Judería, Deanes, Conde y Luque, Plaza de la Agrupación de Cofradías, Blanco Belmonte, Ángel de Saavedra, Juan Valera, Santa Victoria, Plaza de Santa Victoria, Plaza de la Compañía, Duque de Hornachuelos, Plaza de las Tendillas, Claudio Marcelo, Capitulares, San Pablo, Plaza de San Andrés, Hermanos López Diéguez, Enrique Redel, Santa Isabel, Plaza de Santa Marina, Plaza del Conde de Priego, Pasaje de la Estrella, Isabel Losa, Plaza de Colón, Jardines de Colón, Conde de Torres Cabrera y entrada en la Plaza de los Capuchinos a las 4:00 horas de la madruga.

