El Beso de Judas, un misterio que ya se vislumbra

En un día especial de un año que no lo es menos, da nueva muestra de su progresión. Tanto es así que su misterio comienza a vislumbrarse. No de manera definitiva a corto plazo, aunque sí de forma muy próxima. Lo cierto es que la pro hermandad de la Salud de Puerta Nueva, con dicho rango ya oficialmente desde 2020, avanza con paso firme en el primero de sus grandes proyectos. No es otro que el conjunto escultórico que ofrezca a la Córdoba cofrade la escena de la traición de Judas Iscariote a Jesús. Un grupo para el que suma tres imágenes secundarias, las de los apóstoles de Santiago, Pedro y Juan.

Las tallas son ya una realidad y se encuentran en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Puerta Nueva, sede canónica de la corporación. Así es después de que este domingo, día de San José -y del padre-, tuviera lugar la bendición de las mismas. Estas tres imágenes surgen de las gubias de Manuel Luque Bonillo, quien diseñó y realiza el misterio en su totalidad. De esta forma, la pro hermandad añade a Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Divina Misericordia, su titular, y Judas Iscariote a los tres discípulos predilectos del Señor.

Brevemente, San Pedro aparece representado con signos de mayor edad, hecho que tiene su contrapunto en San Juan. Si bien en este caso lo más señalado es su gesto de dulzura. Mientras, Santiago está en postura apropiada para situarse justo tras el Señor. En cualquier caso, con las tres nuevas tallas no se completa el conjunto cuyo boceto se presentó en septiembre de 2019, ya que restan las imágenes del soldado judío Malco y de Gamaliel, fariseo y miembro del Sanedrín. Estas dos últimas no se añadirán al numeroso y cuidado grupo en algunos años, al menos en principio, dado que la corporación presidida por Rafael Cano afronta otra parte del proyecto.

El nuevo paso, poco a poco pero en camino

En concreto, la pro hermandad radicada en Puerta Nueva encara la realización del paso sobre el que ha de componerse la escena del Beso de Judas. La intención, en este sentido, es estrenar el próximo año la primera fase de la canasta y la luminaria de las esquinas. Bajo diseño de Jesús Benzal y con ejecución de Fernando Alcalá, el trono será de estilo neobarroco, con principal presencia de madera en caoba pero con elementos importantes de oro. Estos serán las capillas de las esquinas y las centrales -en el frontal, la trasera y los costeros-. También lo serán los candelabros, que llegarán a ser más de 60.

Con la idea de mostrar en 2024, el Jueves de Pasión, que es cuando realiza estación de penitencia la pro hermandad atrasa a un plazo medio la hechura de las dos últimas tallas del misterio. Un pasaje que, por cierto, tiene previstos diferentes planos sobre el paso. En el primero estarán, como es lógico, Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Divina Misericordia y Judas Iscariote, en gesto de dar el beso de la traición. Tras el Señor, pero en un primer grupo de escena, se encontrarán Santiago, San Pedro y San Juan. Mientras que Malco y Gamaliel se situarán tras el olivo -que es componente esencial también en el conjunto-.

A todo esto, la corporación comienza pensar en la realización, en el menor tiempo posible pero no en un plazo corto, del paso de María Santísima de Regla. Es el otro gran proyecto que tiene por delante la Salud de Puerta Nueva, con el fin de ver a su Virgen en las calles de Córdoba. Cabe recordar, por finalizar y tener en consideración la notable evolución de ésta, que la pro hermandad bendijo en 2020 la imagen de Judas Iscariote y un año después la de Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Divina Misericordia -nueva talla tras un desacuerdo con el propietario de la anterior-, ambas obras de Manuel Luque Bonillo. Y que, incluso antes, en 2019 tuvo lugar el acto litúrgico con la propia titular marina, esta vez con hechura de José Antonio Álvarez. Y así suma hitos una entidad que cumple su décimo aniversario –de ahí lo del día especial en un año que no lo es menos-.