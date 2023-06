Sufridos y emocionantes duelos de octavos en el Open de Palma del Río

La rusa Valeria Savinykh, cabeza de serie número tres, avanzó con sufrimiento a cuartos de final del Open Generali Ciudad de Palma del Río, Torneo WTA dotado con 40.000 dólares en premios, al igual que hicieron la estadounidense Makenna Jones, la austriaca Tamira Paszek y la japonesa Sayaka Ishii. Savinykh, máxima favorita teórica tras caer las dos primeras preclasificadas, arrolló a la venezolana Andrea Gámiz en el primer set, pese a que empezó con una bola de ruptura en contra. La salvó, rompió ella y encadenó cuatro juegos más para ponerse arriba con set en blanco (6-0). Gámiz replicó en el segundo parcial con un break nada más empezar y su rebelión se confirmó con otra ruptura en el quinto juego para ponerse 1-4 y saque. No le tembló el pulso y forzó el tercero (2-6). La rusa tuvo algún apuro en el primer juego, pero luego le rompió a Gámiz en el segundo y en el cuarto. El duelo se metió en un carrusel de rupturas, pero la caraqueña iba a vender cara su piel. Tuvo incluso la opción del 5-5, pero terminó cediendo (6-0, 2-6 y 6-4) en más de dos horas de juego antes de su semifinal de dobles.

En la pista 1 competía una de las dos españolas que quedaba en liza en El Pandero, Georgina García, que luchó valerosamente en el primer set. Estaba 5-1 abajo y hubo opción para su rival, la estadounidense Makenna Jones, de resolver al resto, pero la catalana hizo tres juegos consecutivos para presionar al máximo. Jones cerró el set con el 6-4 en 46 minutos y, ya en el segundo, puso el duelo en franquía al romper el saque de la catalana en el tercer juego. Otra ruptura en el séptimo le permitió servir para vencer y acabó haciéndolo en 6-4 y 6-2 en una hora y 29 minutos de lucha.

La china Gao, gran protagonista del miércoles al eliminar a la primera favorita, la japonesa Hosogi, tuvo un arranque de encuentro muy diferente esta vez. Perdió el saque nada más empezar y, tras no aprovechar la opción del contra-break, vio cómo la austriaca Tamira Paszek le hacía un ‘rosco’ en media hora exacta de juego. Todo cambió tras ganar, no sin apuros, su primer juego, tras el que se iría 0-3 arriba en el marcador. Otra ruptura en el sexto le permitió servir para empatar a un set y no lo desaprovechó (1-6). En el tercero, con igualdad inicial, Paszek se puso 3-1 y saque, pero Gao forzó el 5-4. La austriaca, tocada, sacó fuerzas de flaqueza entonces y venció al resto (6-0, 1-6 y 6-4) en 2 horas y 19 minutos.

Mientras, en el duelo de la pista 3, Conny Perrin arrancó rompiendo a su rival, la japonesa Sayaka Ishii, que respondió de la mejor manera posible, con cuatro juegos consecutivos. Tras el 5-2 a su favor, resolvió al resto en 31 minutos. Luego la tenista suiza repitió ruptura, pero no fue tampoco capaz de consolidarla en el siguiente juego. La manga estuvo marcada por la igualdad, hasta que en el octavo, Ishii, procedente de la previa, hizo el break que le permitió vencer por 6-2 y 6-3 en una hora y veinte minutos. Fue la primera de las ocho tenistas que jugarán el viernes la antepenúltima ronda del torneo.