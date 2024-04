Así queda el Córdoba Patrimonio en la clasificación tras la vigésimo sexta jornada en la LNFS

No ha cambiado en demasía tras el final de la vigésimo sexta jornada, por lo que el objetivo principal sigue estando al alcance de la mano. Y es que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad no pudo seguir su filosofía en uno de los campos más complicados de toda la Primera División después de caer de manera contundente ante el Movistar Inter. Aun así, los blanquiverdes se mantienen con una ventaja de hasta nueve puntos de diferencia con respecto al descenso e incluso el próximo fin de semana ante el Jimbee Cartagena podrían certificar la permanencia matemática de vencer al Jimbee Cartagena en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre o que el Real Betis no gane su encuentro frente al FC Barcelona. El play off, una quimera a falta de cuatro citas.