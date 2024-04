El bloqueo del Ángel Ximénez obliga a mirar de reojo al 'play out'

Comienzan a sonar, aunque tímidamente, ciertas sirenas de alarma en el Pabellón Alcalde Miguel Salas. El Ángel Ximénez Puente Genil sigue sin reaccionar, y ha pasado de soñar con una idílica clasificación a puestos europeos, a estrellarse de bruces contra la realidad de la Liga Plenitude ASOBAL. Los de Paco Bustos son, actualmente, el equipo en peor estado de forma de la categoría, y así lo reflejan los resultados cosechados en estas últimas semanas. Esta mala dinámica les ha llevado a caer hasta el duodécimo puesto, tan solo dos por encima del play out que actualmente ocupa Frigoríficos del Morrazo, y con REBI BM Cuenca como único colchón entre ellos.

Y es que la mala racha se extiende ya por más de un mes. La última victoria del Ángel Ximénez se data del pasado 24 de marzo, cuando se impusieron por 32-28 a Bathco BM Torrelavega en Puente Genil. Aquél triunfo servía para levantarse tras la lógica derrota cosechada en el Palau Blaugrana ante el intratable FC Barcelona, pero invitaba al optimismo puesto que, antes de ese tropiezo, los pontanos habían sumado tres victorias consecutivas (CD Bidasoa Irún, BM Puerto Sagunto y Bada Huesca) y un empate (Frigoríficos del Morrazo) que invitaba al optimismo e, incluso, a soñar con cotas más ambiciosas.

Pero todo se ha desmoronado en apenas un mes, que, además, era medianamente accesible para el Ángel Ximénez. Tras superar el tourmalet ante los dos 'cocos', FC Barcelona y CD Bidasoa Irún, todo parecía allanarse para los de Paco Bustos, que veían por delante los duelos ante Atlético Valladolid, BM Logroño La Rioja, REBI BM Cuenca, TM Benidorm o Viveros Herol BM Nava como oportunidades perfectas para seguir soñando. Además, tenía por medio en un asequible emparejamiento en Copa del Rey ante un equipo de inferior categoría, el Caserío Ciudad Real de División de Honor Plata, la posibilidad de acceder a la final 8 del 'torneo del KO'.

Pues bien, esos seis duelos se han saldado con pleno de derrotas para los de Puente Genil. El descalabro comenzó en Valladolid, ante el Recoletas Atlético Valladolid. La victoria de los pucelanos por 26-21 ponía en aviso al Ángel Ximénez de que esto no sería sencillo. La cuesta abajo siguió una semana después en el Alcalde Miguel Salas, que hasta entonces se había erguido como uno de los feudos más inexpugnables de la categoría, con la derrota (26-21) contra BM Logroño La Rioja. Sin embargo, dentro de lo que cabe, podían ser dos resultados factibles, vistas las dinámicas de ambas escuadras.

Pero la eliminación en Copa del Rey acabó por confirmar el mal estado de forma de los pontanos. Si bien es cierto que el Caserío Ciudad Real, en la segunda categoría del balonmano nacional, llegaba al duelo en buen estado de forma y en la zona alta de la clasificación, un equipo de Liga ASOBAL se presupone con más armas que las que mostró el Ángel Ximénez en Ciudad Real. La eliminación, justa y merecida, se confirmó por un marcador final de 28-23, diciendo así al sueño de la Copa del Rey. De vuelta en Liga ASOBAL, el combinado pontano siguió consumando tropiezos, con una ajustada derrota en Cuenca (28-27) que no ayudó en absoluto a tratar de reconstruir la ilusión.

Ahora, las dos últimas jornadas han acabado por confirmar que el Ángel Ximénez necesita una reacción cuanto antes si no se quiere meter en problemas. Ante TM Benidorm, los de Paco Bustos cayeron de nuevo (31-27) en un duelo que no se debería de haber escapado, al igual que en el último partido en el Alcalde Miguel Salas, donde Viveros Herol BM Nava se llevó los dos puntos (28-32) en un duelo que no peligró para los naveros en ningún momento. Todo ello mientras que Frigoríficos del Morrazo, en puesto de play out, iniciaba la machada y encadenaba cinco victorias consecutivas, seis partidos ligueros sin perder, y dos triunfos más en Copa del Rey, todo ello tan solo interrumpido por el CD Bidasoa en la última jornada.

Así, la promoción de descenso a División de Honor Plata se ha quedado a tan solo tres puntos del Ángel Ximénez Puente Genil que, con su bloqueo, no puede hacer más que juntar filas y mirar de reojo hacia esa decimocuarta posición. Con 23 puntos, por los 20 de Frigoríficos del Morrazo, los pontanos aún tienen cierto margen, también propiciado por los 21 puntos de REBI BM Cuenca, que se coloca entre ambas escuadras. Mirando el calendario del futuro, el equipo de Cangas tiene un difícil duelo esta próxima semana ante FC Barcelona (primero), antes de enfrentarse a Bathco BM Torrelavega (décimo) y Recoletas Atlético Valladolid (séptimo). REBI BM Cuencia, por su parte, tiene un asequible duelo ante el colista, tras lo cual enfrentará a Viveros Herol BM Nava (sexto) y CD Bidasoa Irún (segundo), mientras que el Ángel Ximénez culminará su temporada con duelos ante Helvetia Anaitasuna (noveno), Fraikin BM Granollers (cuarto) y BM Sinfín (decimoquinto).