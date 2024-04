Pablo Simonet, primer refuerzo del próximo curso para el Ángel Ximénez

Todavía no ha conseguido la permanencia en la máxima categoría del balonmano nacional, al menos no de manera directa y sin pasar por el play out, pero es digno de reconocer el gran trabajo que está realizando la entidad en los despachos, sin parar en ningún momento y siempre mirando, como mínimo, por la plaza en la Liga ASOBAL. Y es que el Ángel Ximénez de Puente Genil ya mira a la próxima temporada y gracias a ello ha anunciado a su primera incorporación, un central con experiencia en esta disciplina a nivel europeo, además de ser un fijo en su selección.

El Ángel Ximénez de Puente Genil ha anunciado al central Pablo Simonet como primer fichaje de cara a la siguiente temporada regular. El internacional argentino de 31 años es uno de los jugadores más consagrados de la Liga Plenitude, donde su trayectoria ya abarca diez temporadas. Procedente del REBI Cuenca, equipo en el que también hizo su debut en ASOBAL, Simonet cumplió además una etapa de cuatro cursos en TM Benidorm, al que llegó tras una experiencia de tres años en Francia con el US Ivry Handball. En total, más de 700 goles y 259 partidos refrendan la experiencia del central en España, también referente en la selección argentina junto a sus hermanos Seba y Diego Simonet. Con los ‘Gladiadores’, Pablo se ha colgado el metal hasta en nueve ocasiones, logrando el oro en cinco Juegos y Campeonatos Panamericanos.

A pesar de haber alcanzado la gloria en varias ocasiones, Pablo Simonet se ha mostrado contento e ilusionado a los medios de comunicación oficiales del Ángel Ximénez de Puente Genil. “Es un equipo que conozco de muchísimos años, que crece año a año y a su afición, lamentablemente la conozco como rival pero por suerte en unos meses será parte de mi equipo (risas). Estoy muy ilusionado porque sé que se está armando un gran equipo para la temporada que viene y a mí me gusta cumplir nuevos objetivos. Por suerte en mis anteriores equipos los cumplí, en Benidorm entrando en Europa y con Cuenca dos años seguidos y siendo subcampeón de liga. En lo que se sueñe en Puente Genil, ahí estaremos para ilusionarnos tanto nosotros como la gente y pelearemos por ello”, ha culminado.