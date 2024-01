Pedro Serrano: “La natación es muy dura a nivel mental y muy difícil vivir de ella”

El talento sin trabajo se queda en nada. Por mucho potencial que tenga un deportista, si a la hora de poner todo su esfuerzo en el entrenamiento simplemente no quiere o prefiere otro estilo de vida no llegará a despuntar, por lo que debe de haber un equilibrio perfecto para desarrollar todas las cualidades, como es el caso de este protagonista. Pedro Serrano es un nadador de categoría máster que, en la actualidad, ha logrado colgarse el oro mundial en Japón, pero sus éxitos no solo se relacionan con el presente, sino que el cordobés lleva a sus espaldas una larga trayectoria de la mano del Natación Córdoba y no ligado únicamente a la natación, ya que también ha demostrado su nivel tanto en acuatlón como en el triatlón. Aun así, su futuro sigue estando más vivo que nunca y así lo ha plasmado en una entrevista concedida a Cordópolis.

PREGUNTA. Una entrevista que llega después de unos éxitos bastante reseñables en el Andaluz. ¿Cómo ha sido esa última competición para ti?

RESPUESTA. Pues sí. Después de Japón, el cuerpo estaba un poco cansado y la verdad, pues fui bajando metros, incluso paré un tiempo, porque también no solo hago natación, sino que también hago triatlón, y me había propuesto un Ironman antes de los 40 años, que lo pude hacer, no lo hice como a mí me hubiera gustado, porque no tenía entreno de bicicleta ni entreno de carrera, pero fue a finales de octubre y me dejó ya bastante tocado, no tanto como yo pensaba, pero la verdad que el cuerpo ya estaba un poco cansado a nivel físico y a nivel mental de todo lo que llevaba. Además, como sabéis, soy delegado de Córdoba de triatlón y me requiere bastante pensar, bastante reunirme con Diputación para ver los presupuestos y llevar las pruebas para adelante con los organizadores, intentar paliar todas las dudas que tengan y mejorar siempre el circuito provincial de triatlón. La verdad que estuve parado, incluso no iba a ir a Madeira, donde fue el Europeo en noviembre, pero mis compañeros me tiraron un poco para adelante y decidimos ir. No fue muy costoso a nivel económico y me tiré para adelante con el 200 mariposa. En dos semanas lo preparé y me quedé a una centésima del récord andaluz mío, o sea que lo preparé en dos semanas y conseguí el subcampeonato en piscina corta. En el Mundial fue en piscina larga, conseguí el oro.

P. Con tu respuesta ya prácticamente me has descrito tu vida. Un poco acumulación de cosas.

R. Mucha acumulación. A veces más que físico, mentalmente tengo que parar un poco porque la ansiedad, el estrés, me pasa un poco de factura, aunque yo me tiro al agua e intento no pensar, intento hacer el entreno como lo tengo pensado. En el Andaluz no hice mis marcas, pero he estado cerca y me dan una muy buena descripción de cómo voy a afrontar los entrenos para el Nacional, que lo tenemos del 8 al 11 de febrero en Pontevedra.

P. Antes de seguir también un poquito con la actualidad, ¿cómo empezó Pedro Serrano en la natación?

R. Pues mira, Pedro Serrano empezó en los cursillos de varias piscinas, y estando en los cursos del Santuario, que es mi barrio, con 10 años me hizo una prueba Camilo Puertas, que era mi entrenador, y Manuel Castillejo, y pues nada, con 10 años, tanto a mí como a mi primo, nos hicieron una prueba y empezamos en el club con 10 años. Ya con 13 años era medallista andaluz, o sea que tuve una muy buena progresión. Además recuerdo que me hicieron una entrevista con 14 años. Ahí pues por mis padres sabíamos que no iba a crecer mucho, pero que tenía muy buenas cualidades, y a la vista estaban los reconocimientos médicos que me hacían. Luego me tiré por las pruebas de fondo y pruebas de mariposa, que son bastante fuertes a nivel de entreno.

P. ¿Cuándo te diste cuenta de que podías ser algo dentro del mundo de la natación?

R. Me empecé a dar cuenta cuando de infantil del primer año no era muy bueno, pero sí era muy trabajador. Tenía un grupo que éramos muy buenos, a diferencia de ahora, que se lo digo a mis nadadores. Antes nos matábamos por tirar una serie y ahora se esconden, no quieren tirar las series. Es lo que yo les hago ver: mi experiencia como deportista. Ahora como entrenador es lo que intento inculcarles. A nivel infantil del segundo año, pegué el campanazo. Llegué al Campeonato de España con una marca mediocre, y siendo noveno me metí a la final primero. Por la tarde, mi entrenador me dijo que no me desilusionara, y que la medalla iba a estar dos segundos por debajo. Yo había bajado cinco segundos para meterme en la final. Entonces, eché todo lo que tenía, y al final no fui primero, pero sí que fui subcampeón de España infantil en 200 mariposas, que es la prueba que más respeto le tengo y más aprecio. Por otro lado, ya empecé pues con las travesías, con las aguas abiertas, y conseguí ser seleccionado con el combinado absoluto a una Copa de Europa de diez kilómetros en Sevilla.

P. Todo ello a base de trabajo, más que calidad innata, trabajo para llegar a esa calidad.

R. Sí. Es verdad que yo tengo cualidades, porque entrenas, entrenas menos y sigues haciendo los tiempos, pero es verdad que yo he trabajado mucho, y los años de triatlón han sido muy duros. Ponerte al nivel de ciclista de Córdoba, para poder afrontar triatlones y ganar Campeonatos de España, o ser subcampeón del mundo, como fui con España en el Campeonato del Mundo Universitario, pues hay que matarse entrenando. Tuve muy buenos resultados y de hecho fui triatlón profesional. Me fichó un equipo alemán y estuve ganando no mucho dinero, pero por lo menos para mis gastos y para poder seguir pagándome mis carreras.

P. Imagino que esa transición de la natación al triatlón también tiene que ser muy dura y muy costosa.

R. Sí, lo que pasa es que dentro del triatlón, en lo que es distancia sprint y olímpica se refiere, la natación ya te decide en el grupo que vas a salir en bicicleta. Entonces teniendo una buena bici y una buena natación, ya vas a estar en los puestos cabeceros, y, además, muy mal se te tiene que dar la carrera a pie para que no llegues a los puestos cabeceros. Mi mejor resultado en triatlón fue el once de España élite, que ahí estuve, tuve un momento de debilidad en la bicicleta y me quedé. Al final hice el once, y luego pues eso, el subcampeonato del Mundo Universitario que me dio la calidad de alto nivel deportivo, en los que estuve unos años y pude estudiar la carrera sin tener nota. Soy diplomado en Educación Física también, que no ejerzo, pero soy diplomado, y soy entrenador nivel tres de triatlón y nivel dos de natación. Tengo también una bastante base académica también muy buena. Entonces, el paso pues la verdad que no fue muy costoso por lo que te digo, porque en el triatlón hay natación y lo que más me costó eran los entrenamientos de ciclismo porque los ciclistas pues andan mucho en Córdoba y es verdad que tenemos un gran elenco de ciclistas. Me puse muy fuerte hasta tal punto de que en el Triatlón de Califa de Hierro, que era clasificatorio, me escapé desde la natación, no me cogieron en bici y saqué más corriendo. Me lo hice solito y eso para mí es un gran momento deportivo que viví.

P. Además, tienes una gran trayectoria en acuatlón.

R. En acuatlón tengo un subcampeonato de España sub 23. Mi gran compañero Alberto León, que entró en la Blume de Madrid, fue el único que me ganó. Vino también Javier Gómez Noya. Luego fui campeón del Mundo pero ya en categoría +35 en Pontevedra.

P. Por otro lado, tienes una dilatada trayectoria como deportista pero también la tienes como entrenador.

R. Sí. A nivel de natación nunca me ha faltado el trabajo. Empecé con Natación Córdoba aquí en Vista Alegre cuando todavía no estaba hecha la piscina de Lepanto con 16 años y dos cursillos de 45 minutos. Luego fui entrenando ya un poco como deportista de alto rendimiento en Natación Córdoba, fui ya entrenándome más y esto es lo que me ha gustado. Yo sé que podía ser más ambicioso, hubiera montado mi empresa de entrenamientos personales, he trabajado en gimnasios, tengo el título de spinning, pero lo que me llena es la natación y yo sé que podría ganar más dinero a lo mejor siendo más ambicioso, pero me he conformado con la vida que me llena y con la vida que me da el poder tener las mañanas libres para seguir entrenándome.

P. ¿Es complicado ganarse la vida con la natación?

R. Es complicado. La natación es bastante dura a nivel mental porque es un deporte que al que le gusta pues lo hace. También probé el triatlón porque son tres modalidades deportivas y si un día no te apetece a lo mejor nadar pues te vas con la bici o aunque tengas que tener los entrenos un poco planificados pero la verdad que la natación es un deporte que es muy difícil tanto llegar a Campeonatos de España, como hacerse mínima y a un Mundial o Europeo. Ahora con el tema máster pues tenemos posibilidad porque las mínimas las ponen muy fáciles, las tenemos de sobra. Lo único que ahora a todas las competiciones vamos pagando nosotros, no nos lo paga nadie. En el último en Japón se me iban a ir 3.000 euros y al final se me fueron en torno a la mitad porque salió de mí hacer un sorteo y me apoyaron, casi vendí todas las papeletas y me saqué 1.500 euros que, por lo menos, me pude costear casi el vuelo.

P. Antes del Mundial de Japón, Cordópolis se hizo eco de esto mismo, de que necesitabais dinero para costear el viaje a Japón. En este tipo de situaciones, se echa de menos el apoyo de la Administración.

R. Sí. Lo que pasa que es verdad que yo entiendo que no somos deportistas como quien dice de élite. Tú no te puedes comparar ya con una persona que entrene doble sesión como entrenan, que se pegan 16.000 metros diarios. Yo entreno 3.000 metros o incluso cuando ya vienen los campeonatos importantes a lo mejor meto semanas de 25.000 que son cinco kilómetros diarios de natación, pero no te puedes comparar con ellos. Aun así, yo creo que si sacan una partida presupuestaria, yo no digo que le quiten a los deportistas de élite, pero si saca una partida presupuestaria el Imdeco porque somos de la capital y así apoya al deporte máster, creo que tenemos muchos deportistas veteranos y así ayuda. Al final esto es categoría de veterano y creo que se le ayudaría un poquito. No te digo que le paguen todos los campeonatos, pero un poquito sí o una ayuda económica para estos campeonatos tan importantes. No sé, poner un baremo y decir que un Campeonato del Mundo pues más dinero y luego por resultado. Está claro que no a todo el mundo se le puede ayudar pero si tiene un resultado tan relevante como es ser campeón del Mundo ya sea de la categoría que sea pues es digno de reconocérselo. Además, la gente adulta ya tiene su vida más o menos estabilizada y es que entrenan más incluso algunos que los jóvenes que tienen todavía que estudiar, que tienen sus exámenes. Hay categorías +45 o +50 que se hacen unos cien pasos y eso es lo que te hace seguir y decir: “estoy aquí”. La gente incluso de otra categoría está en mis tiempos incluso me gana y hasta estos ratos la verdad que es bastante gratificante ver un Campeonato Máster de gente mayor.

P. Hemos hablado de tu pasado y presente, pero, ¿qué te espera en un futuro a corto plazo?

R. Ahora mismo es verdad que me empiezo a notar un poco que quiero llegar a unos tiempos en la serie y no llego. A lo mejor quieres descansar menos y es verdad que empiezas a notarlo un poquito, pero yo no me quiero centrar en ese pensamiento. Yo quiero centrarme en el pensamiento de que voy a los Campeonatos Máster y veo a gente de 85 años como es el caso de Joaquín Canales, que es un referente a nivel andaluz y que va a cumplir en febrero 84 años. El tío ha batido récords del mundo, de España, de Europa y ahí sigue, yendo a todos los campeonatos internacionales. Si esa gente está ahí, pues yo lo único que pido para el futuro es tener salud, que me respeten las lesiones y poder seguir nadando hasta que me muera. Ojalá me muera con 100 años, pero por mi parte, es cierto que el triatlón es un deporte más de impacto, pero la natación, si no tengo una lesión gorda, pues seguiría toda mi vida. Además, está recomendado por salud, que es uno de los deportes terapéuticos que más ayuda a las lesiones.