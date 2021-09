La gran noche de Carlos Machado

Un auténtico hito para una trayectoria que bien lo merece. El Teatro Victoria de Priego de Córdoba será el escenario -ideal, por cierto- del documental de la vida deportiva de Carlos David Machado, emblema activo del Real Cajasur. La cita tendrá lugar en la tarde de este sábado 2 de octubre a partir de las 21:00.

Carlos Machado acredita un envidiable palmarés deportivo a nivel colectivo con el Cajasur, pero también en modo individual llegando a cosechar once títulos como campeón de España, un podio en un Campeonato de Europa de dobles o una participación en los Juegos Olímpicos de Londres. Se puede decir que el palista prieguense está acostumbrado a momentos cumbre.

En esta ocasión, vivirá una sensación distinta con motivo del trabajo Historia de un sueño. Un documental de unos 30 minutos de duración donde es el gran protagonista. Machado apunta que "es un documental sobre mi carrera, pero también se habla sobre los inicios del tenis de mesa en Priego de Córdoba".

Será una noche especial para el jugador de Priego de Córdoba, puesto que desvela que "voy a estar rodeado por gente que me ha visto crecer desde pequeño en lo que es mi carrera deportiva y va a ser una noche muy bonita". De ahí que reconozca que "estoy expectante para ver cómo sale y espero que todos aquellos que aún no han sacado la entrada que puedan hacerlo". Para ello, los interesados han de dirigirse a la Oficina de Turismo de Priego para retirar las invitaciones. Incluso, no se descarta que haya más pases durante los próximos días, aunque irá en función a la demanda.