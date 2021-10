Coraje y ambición de Andrea Sibaja

Una nueva lección de ambición y coraje por parte de la motociclista califal. El Deza Box 77 Racing Team ha logrado el subcampeonato de España femenino en Open 600 con la cordobesa Andrea Sibaja. La brava piloto ha hecho de tripas corazón para acabar las dos mangas. Comenzó el jueves cogiendo ritmo, aunque el viernes, debido a las condiciones climatológicas, no pudo rodar. El sábado consiguió la quinta plaza en parrilla y de la primera carrera se bajó llorando por el dolor de su última lesión en cadera y pie. Aún así, consiguió un digno cuarto lugar en la primera sesión y con posibilidades de mejorar sustancialmente, como finalmente así fue. Tras un arduo trabajo tanto del equipo técnico como de su fisioterapeuta, la deportista se sobrepuso obteniendo la segunda plaza que le daba el subcampeonato nacional, solo por detrás de la mundialista María Herrera. Una vez más se bajó del podio llorando, pero esta vez la alegría le sobrepasaba.

Por otro lado y siguiendo con la trayectoria del Deza Box 77, el catalán Erill ha ido de menos a más durante el fin de semana. Décimo en la primera manga tras escaparse en un grupo donde podría haber avanzando más, aunque no fue posible. Mientras tanto, el domingo, y tras dos interrupciones, pudo conseguir la octava plaza en el grupo que luchaba por la sexta. Con estos resultados, mantiene la séptima posición de la general, y luchará en Jerez por estar entre los cinco mejores del campeonato.

Donde ha habido lucha hasta el final ha sido en Superbikes júnior, con final feliz para el ecijano Osuna. Tras lograr la segunda plaza en parrilla y a un suspiro de la pole, un grupo de más de diez pilotos ha luchado por los puestos de honor hasta los últimos metros. Pepe, cuando peleaba por la victoria, se equivocaba intentando adelantar y se caía junto con otro piloto. Esto le hacía no puntuar y que lo sancionaran para la segunda carrera. A pesar de salir más atrás y de una doble long lap, el sevillano ha realizado una remontada espectacular en la carrera del domingo, llegando a meta en el grupo de cabeza con la cuarta plaza en el bolsillo y el segundo cajón del podio entre las Kawasaki.

El que no ha tenido mucha suerte, aunque ha dejado de nuevo muestras de su calidad, ha sido el piloto nazareno Torres. Por un problema técnico tuvo que salir desde la vigesimocuarta plaza, aunque en la primera carrera, con una increíble remontada, tuvo una caída justo cuando lideraba el grupo que luchaba por llegar a la cabeza. En la segunda no pudo adelantar tantas posiciones en las primeras vueltas y se quedó en un segundo grupo donde a punto estuvo de coger puntos con su decimosexta plaza, aunque sí lo hizo entre las Kawasaki con el octavo lugar. El ESBK no para y tendrá su última parada esta próxima semana en el circuito mundialista de Jerez de la Frontera.