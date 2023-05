Las 'balas verdes' aprueban con nota en el Mundial

El Deza-Box 77 Racing Team ha finalizado la segunda cita para la categoría de Supersport 300 del Campeonato del Mundo de Superbikes tras un fin de semana intenso con su piloto permanente Pepe Osuna, y el wild card Iván Bolaño. La prueba, celebrada en el circuito de Montmeló, ha estado marcado en su comienzo por las condiciones de alta temperatura en pista, así como por el grandísimo grupo que peleaba por las posiciones delanteras. El domingo, sin embargo, las condiciones pasaron a ser muy cambiantes.

Osuna afrontaba la carrera de casa con la mentalidad de dar otro paso adelante, y continuar cogiendo su sitio en el WorldSBK. El viernes se centró en la adaptación del nuevo compuesto neumático a las condiciones de calor en pista y a su pilotaje. El sábado, en un cortísimo entrenamiento cronometrado, el piloto se colocó en la decimotercera posición en parrilla para, tras una gran salida y unas impresionantes primeras curvas, llegar a disputar las plazas de podio, además de pelear en el grupo de cabeza de primera a última curva.

Finalizó en la misma posición, tras sufrir un problema de antebrazos que no le permitió dar todo en las últimas vueltas. En la segunda carrera el domingo, de nuevo, la lucha fue encarnizada y muy numerosa. El astigitano, disputó el podio hasta incluso la última vuelta, en la que pasó bajo bandera de cuadros en una carísima novena posición, a tan sólo siete décimas del primero, con un gran sabor de boca tras demostrar la calidad que tiene. Ha luchado por las medallas en tan solo la segunda carrera de su primer año en el Mundial, donde se enfrenta a rivales con varios años de experiencia internacional, siendo además el más joven.

Por su parte, Iván Bolaño llegaba como wild card dispuesto a todo. Su principal objetivo era el de dar otro paso adelante para seguir escalando posiciones en su campeonato, en el ESBK, donde espera estar más pronto que tarde en el grupo delantero. El piloto de Badajoz se ha centrado en adaptarse al distinto neumático que se utiliza en este campeonato, que le ha dado sensaciones muy distintas, teniendo que trabajar en las pocas sesiones del fin de semana en la puesta a punto. En el crono y en la primera de las carreras, el piloto no terminó de encontrarse en el sitio acabando en la vigesimoprimera posición, pero en el warm up, comenzó a sentir mejores sensaciones. La temperatura de pista de nuevo en carrera le hizo sufrir, y no poder sacar todo lo que tiene, aunque a la vez se lleva una gran experiencia y un gran bagaje de aprendizaje que seguro aplicará la próxima semana.

Sin descanso, la estructura se desplazará directamente del WorldSBK en Montmeló hasta Valencia, con ocasión de la tercera cita del ESBK en el circuito de Ricardo Tormo.