Andrea Sibaja: “Siento que estoy viviendo mi pasión”

Es una de las mejores pilotos del panorama nacional. Su nombre resuena en cada circuito de motociclismo y su pasión vibra cuando empiezan a rugir los motores. Andrea Sibaja fue la segunda invitada de 'Tiempo muerto', el programa de entrevistas de CORDÓPOLIS en Twitch, en el que la cordobesa hizo repaso de su -aún breve, pero intensa- trayectoria deportiva, además de contar y explicar su situación laboral actual, que desde hace algunos año la ha llevado hasta Catar, donde trabaja con los más jóvenes como formadora en la Qatar Motorsports Academy. Una labor que compagina con su vida como piloto profesional junto al Deza-Box77 Racing Team. Desde que comenzara a los 18 años, Sibaja ha ido labrándose un currículum de mucho éxito, y donde destaca el subcampeonato en la Copa de España de Motociclismo en 2015 o el Campeonato de Andalucía de Series 600. Asimismo, se convirtió en la primera andaluza en disputar un Mundial de motociclismo, al competir en la categoría Supersport 300 del Mundial de Superbikes.

A lo largo de casi una hora de conversación, que puedes revivir íntegramente en el vídeo que acompaña a la noticia, la cordobesa expuso que, cuando empezó, "a ningún padre se le ocurría ponerle a su hija una moto bajos las piernas". Sin embargo, resalta que "con ganas y con pasión, todo se puede hacer", pues está consiguiendo "grandes cosas que en la vida hubiese podido imaginar". Además, explica que "el trabajo gana muchas veces al talento y cuanto más entrenas y más kilómetros haces, mejor vas", ya que "la mentalidad es la clave para la mejoría", recordando a su vez que, de niña, le encantaban Valentino Rossi y Dani Pedrosa, así como Marc Márquez al que "se le veía desde el principio y llamaba la atención".

Respecto a sus éxitos, rememora que "el podio siempre es bonito, pero me llegan más otras sensaciones. Hay varias que no podría comparar, como el momento previo a que se apague el semáforo antes de la carrera. Es un cúmulo de presión y nervios. Siempre intentas planificar y crear un escenario, pero al final, de cualquier manera, acaba cambiando". En este sentido, y pese a que ella trabaja "de una forma profesional", lamenta que "solo los grandes de los campeonatos mundiales se dedican al 200% a ello". No obstante, "después de mucho trabajo y esfuerzo he conseguido trabajar en mi pasión, en las motos.

Sobre su etapa en Catar afirma que allí la vida es "bastante distinta, con una cultura completamente diferente, pero una experiencia a vivir" y lo disfruta "bastante porque siento que estoy viviendo mi pasión", mientras que, de cara al futuro, subraya que volverá a "pelear por el Campeonato de España, una vez más. Creo que lo hemos merecido en muchísimas ocasiones. Quiero empezar un año nuevo buscando la lucha del campeonato porque creo que la podemos conseguir".