La amarga reivindicación de Julia Figueroa: “Enterarme por redes sociales que no estoy en el Europeo me parece una falta de respeto”

Duro momento el que está atravesando la cordobesa Julia Figueroa. El 2023 está siendo realmente complejo para la judoca internacional y afincada en Valencia desde hace años, teniendo en cuenta que se está complicando sobremanera su carrera hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. De hecho, en las últimas fechas no ha podido lograr medalla en ninguno de los torneos importantes en los que se ha presentado, quedándose fuera de las mismas en el Grand Slam de Kazajistán, Grand Slam de Mongolia, Masters de Hungría y Grand Slam de Bakú, celebrado este último hace tan solo un par de semanas. Es más, hay que recordar que su último metal internacional lo obtuvo en octubre del pasado año en el Gran Slam de Abu Dhabi, donde conquistó una brillante medalla de oro, aunque desde ese entonces su palmarés ha ido de vacío.

Y es que diversos problemas físicos y de salud han afectado a la cordobesa desde finales del 2022, lo que le ha impedido tener una continuidad competitiva que le otorgue mayores posibilidades de pelear por medallas. Aún así, Figueroa sigue dando muestras de avances en cada torneo y sigue dentro del ranking de las 20 mejores judocas del mundo en su peso, que es -48 kilógramos. Eso sí, ya es la tercera mejor española en la lista.

Con todo, la gran sorpresa para la judoca se ha producido en las últimas horas. Y es que estaba ya con la mente puesta en el Campeonato de Europa de judo de 2023, que se celebrará a comienzos del mes de noviembre, aunque todo parece haberse truncado tras conocerse una lista oficiosa en la que sorprendentemente no aparece su nombre, pese a contar con una dilatada experiencia en la que figuran nada menos que dos participaciones olímpicas.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la cordobesa ha expresado su malestar al afirmar que “hay momentos en los que una tiene que alzar la voz si tiene la intención de que las cosas cambien”. Así, escribe que, pese a que “el equipo español para el Campeonato de Europa no es oficial puesto que la federación no se ha pronunciado al respecto”, le parece que enterarse por redes de que no forma parte del equipo “en un momento tan importante para la clasificación olímpica”, es de una “falta de empatía, profesionalidad y de respeto abrumadora”.

Y es que ella no ha sido “la primera”, pero “con este comunicado sí espero ser la última”, puntualizando que se necesita una federación “a la altura” de los deportistas. Así las cosas, dicha lista oficiosa incluye ya hasta 17 deportistas, estando en el peso de Figueroa Laura Martínez y Mireia Lapuerta, quienes se encuentran, eso sí, por delante de ella en el ranking mundial.