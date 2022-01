Zequi Díaz, electricidad andaluza para el Ciudad de Lucena

Segundo refuerzo invernal para la entidad aracelitana. Conseguir los objetivos propuestos a lo largo de la pretemporada es muy complicado y sin esfuerzo ni trabajo es prácticamente imposible lograrlo. Por ello, los diferentes clubes llegan a este nuevo mercado de enero con la intención de reforzar determinadas posiciones y así fortalecer al primer plantel en busca de alzarse con las metas prediseñadas con anterioridad. Por el contrario, las plantillas que van por buen camino, en la mayoría de las ocasiones, buscan no perder efectivos y mantener la regularidad existente, aunque no siempre es así. El Ciudad de Lucena ha acabado la primera vuelta del Grupo X de Tercera RFEF consolidado en los puestos de play off de ascenso a Segunda RFEF y ha ido a la ventana de incorporaciones para terminar de apuntalar la escuadra dirigida por los hermanos Carrasco.

En esta ocasión, el club lucentino ha logrado realizar su segundo fichaje en las últimas semanas. Esta vez, Zequi Díaz ha dejado atrás su paso por el Rota -equipo que, al igual que el aracelitano, compite en el Grupo X de Tercera RFEF y marcha en la undécima posición- para enrolarse al Ciudad de Lucena. El extremo sanluqueño, salido de las categorías inferiores del Córdoba CF, tiene experiencia en la quinta y cuarta categoría de este deporte a nivel nacional, defendiendo los escudos de Utrera, Conquense, Los Barrios y Conil. Durante esta temporada, Zequi ha sido titular indiscutible con el Rota, disputando un total de 1342 minutos en los que ha podido materializar cuatro goles -todos ellos desde el punto de penalti-.

Aunque no ha sido la única incorporación realizada por el Ciudad de Lucena para la vuelta de la competición en el mes de enero. La dirección deportiva del club lucentino sabía que para terminar de finiquitar al equipo y así competir por el ascenso a Segunda RFEF debía mirar más allá del mercado que podía ofrecer la Tercera RFEF. Por ello, se centró en las opciones que podía deparar una categoría superior y en los descartes de calidad que pueden existir en el Grupo IV, para que así el jugador que tenga que aterrizar en el club aracelitano no tenga que adaptarse en demasía. Gracias a esto, Miguel Ángel Espinar llegó primeramente al equipo dirigido por Dimas Carrasco y, junto a Zequi Díaz, darán un salto de calidad ofensivo para así luchar por el ascenso a la cuarta división de este deporte a nivel nacional.