Sergio León reconoce haberse ofrecido al Córdoba CF: “El dinero no ha sido un problema”

Es uno de los movimientos que más revuelo ha generado en las últimas horas. De hecho, no todos los días se ve cómo un jugador profesional pasa directamente de la segunda a la sexta categoría del fútbol nacional. De un plumazo. Sin más razones aparentes que la propia satisfacción personal. Y es que, como ya se sabe, el Atlético Palma del Río, uno de los representantes provinciales en División de Honor Sénior (categoría de índole autonómica), anunció este martes el fichaje de Sergio León, futbolista natural de dicha localidad y que había terminado la temporada 2023-24 en las filas del Eibar de la categoría plata, jugando un total de 15 partidos. Además, en su trayectoria contaba con más de 100 encuentros y una treintena de goles en Primera División entre 2016 y 2023. Ahí es nada.

El delantero de 35 años se encontraba sin equipo desde el cierre del mercado de fichajes, al igual que otros muchos nombres relevantes en el panorama futbolístico profesional. Sin embargo, lo que casi nadie podía esperar es que terminase recalando en el equipo de su pueblo. Y es que al propio jugador, a lo largo de las últimas semanas, se le ha vinculado con entidades de LaLiga Hypermotion como el Málaga CF o el propio Córdoba CF, aunque él mismo ha reconocido en declaraciones a 'La Jugada de Córdoba' de Canal Sur, que realmente “interés no habido mucho” por parte de la escuadra califa, pese a que “mi representante ha hablado muchos con ellos ofreciéndome”.

Sergio León, que ha pasado por clubes como Betis, Reus, Levante, Valladolid, Elche o Llagostera, quería recalar en el conjunto blanquiverde “por la cercanía” y “por la ilusión que me hacía jugar en el club de mi tierra”, ya que “nunca he jugado en el Córdoba CF y me hacía ilusión jugar allí”, admite. Así, seguramente ese sea uno de los motivos por los que ha decidido enrolarse en las filas del Palma del Río, para estar más cerca aún de sus raíces, en un ambicioso proyecto que también anunció hace algunas semanas a un excordobesista como Fran Cruz.

Eso sí, la parada en el municipio palmeño, al menos de momento, parece que será temporal, puesto que el ariete considera que le quedan “dos o tres años de fútbol profesional” y deja abierta la opción blanquiverde. “No ha surgido, por mi parte estaba convencido al 100%, pero ellos no lo tendrían tan claro. El dinero no ha sido un problema”, apostilla.