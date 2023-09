El Séneca CF denuncia “insultos racistas” hacia un jugador durante un partido de cadetes

Nuevo caso de denuncia racial en el fútbol base cordobés. En este caso ha sido un club histórico a nivel formativo de la ciudad el que ha dado a conocer la delicada situación que se vivió durante el pasado fin de semana en un encuentro de categoría cadete, es decir, de niños de entre 14 y 15 años. El Séneca CF ha emitido ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que expone la delicada situación que se vivió durante un partido de menores correspondiente al Torneo Enrique Torrejimeno, organizado por el club Apademar.

En su escrito, la entidad rojinegra puntualiza que no se pueden quedar “de brazos cruzados”, por lo que “alzamos la voz ante el lamentable suceso” ocurrido al término del choque que disputó su equipo frente al Córdoba CF en la mencionada categoría cadete. Una vez finalizado el mismo, “nuestro jugador Alejandro Binyom Torres fue víctima de insultos racistas por parte de un miembro de la plantilla del Córdoba CF, llamándolo negro de mierda”, indica el club.

“Mediante este comunicado queremos denunciar públicamente y mostrar nuestra repulsa a estos actos de discriminación, racismo y xenofobia”, además de “mostrar nuestro apoyo incondicional a nuestro jugador, haciendo llegar este escrito a todas las autoridades pertinentes y necesarias, para acabar con esta lacra que desgraciadamente vivimos en estos tiempos”, apostilla el Séneca.

Por su parte, el Club Apademar, anfitrión del torneo, también ha querido expresarse públicamente, mostrando en primer lugar su “rechazo total a todo aquel que falte el respeto a un jugador, más aun por razones racistas”, pues “no hay lugar para ellos en el fútbol base ni en la sociedad”. Igualmente, puntualizan que durante el partido se presenció un comportamiento general que “no está a la altura de ninguno de estos dos clubes (Séneca CF y Córdoba CF), ambos referentes del fútbol base cordobés”.

“Como club organizador, nuestro personal y directivos tuvieron que intervenir para que los hechos no fueran a mayores, no pudiendo por parte de nadie de la organización, ni el propio colegiado, escuchar lo referido, y por tanto, no pudiendo tomar medida alguna antes los hechos denunciados por Seneca CF”, añade, además de incidir en que “es vergonzoso que se manche el torneo que lleva el nombre del que fue nuestro presidente, y que no está a la altura de lo que ha sido la tónica general de miércoles a domingo”.